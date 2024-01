Gli Ugg neri, grazie alla bellissima Nicole Kidman, sono ancora una volta veri protagonisti della moda inverno 2024. Se anche voi dunque siete curiose di indossarli e vorreste anche conoscere i nuovi modi in cui abbinare questo modello di stivaletti, allora questo è l’articolo perfetto per voi.

Scopriamo dunque, insieme, quali sono i nuovi spunti trendy per gli Ugg neri nel 2024.

Nicole Kidman e il suo outfit con gli Ugg neri

Sara per la loro praticità, ma una calzatura che ritenevamo superata negli anni Duemila è tornata in modo esplosivo a diffondersi per le strade della città. Perfetti per affrontare le giornate fredde e uggiose, gli Ugg sono diventati l’ossessione della moda Inverno 2024

Originari dell’Australia, gli stivaletti pelosi erano inizialmente indossati dai surfisti per mantenere i piedi al caldo prima e dopo le sessioni di surf. Adesso, invece, queste scarpe invernali sono diventate le preferite di ogni fashionista che si rispetti.

Inoltre, la decisione di indossarle sia in ufficio che nel tempo libero ha cambiato completamente il nostro modo di vedere queste scarpe: da calzature brutte a it-shoes del momento. L’ultima ad indossarle, in una versione casual chic, è l’attrice australiana Nicole Kidman.

Tra le strade di Manhattan, sul set del film Babygirl, la produttrice cinematografica ha scelto un paio di stivaletti Ugg neri, modello classic mini, abbinati al suo look in tono su tono. Cappotto nero doppiopetto, calze coprenti, borsa a tracolla e guanti in pelle, fanno da cornice alle scarpe in pelo della moda Inverno 2024: un look semplice ma alla moda.

Nicole Kidman e il suo stile impeccabile

La bellezza gelida di Cuori ribelli, con una testa di capelli ricci e biondi caldi e un viso da star di Hollywood, era accattivante. Nicole Kidman, 56 anni, ha attirato immediatamente la nostra attenzione. Il suo sorriso era genuino, la sua bellezza irraggiungibile. Eppure aveva qualcosa che la faceva sentire vicina a noi. Forse perché si è presentata sul red carpet con le trecce e un abito floreale, o forse perché ha iniziato a farci amare i completi maschili indossati con totale femminilità. E poi c’è stata la sua relazione appassionata e tumultuosa con Tom Cruise che ce l’ha resa ancora più simpatica, perché in fondo aveva problemi emotivi ed era così simile alle sue coetanee da ispirarle a cambiare vita e a prendersi la loro rivincita nella sua carriera (e anche nella sua vita sentimentale, con Keith Urban). E quello che ci piace ogni giorno di più di Nicole non sono solo i suoi ruoli sempre più complessi e psicologici, che a prima vista sembrano sempre più subdoli – vedi Nine Perfect Strangers, per esempio – ma anche la sua capacità di trasformarsi in una donna che sa mettere in risalto la sua bellezza statuaria e la sua personalità, anche attraverso un vestito.

Per festeggiare il suo 56° compleanno, non abbiamo resistito a scavare nei suoi archivi di moda per studiarne l’evoluzione, riassumendola secondo noi in 35 look iconici. La lezione che la Kidman ci insegna? Che si può essere belle tanto con un paio di jeans e una camicia oversize quanto con un abito da gran sera, purché ci si senta a proprio agio e si resti fedeli alla propria personalità.

Lei lo ha sempre fatto, nonostante gli innumerevoli cambi di abito, dai tailleur pantalone alle gonne di tulle, agli abiti da red carpet. E scommettiamo che vorrete prendere in prestito alcuni dei suoi dettagli

