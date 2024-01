Con il suo ritmo frenetico e la capacità di creare in breve tempo nuovi trend nel mondo della moda e della bellezza, Tik Tok si è affermato come il social per eccellenza nel lanciare le ultime tendenze. Ed ora la piattaforma ha messo nel suo mirino niente meno che Kate Middleton. Da principessa regale a regina dei trend, ha conquistato tutti con i suoi look anni 2000.

Kate Middleton: tra stile regale e ritorno agli anni 2000 su Tik Tok

Cappelli a tesa larga, cerchietti gioiello, tailleur classici e cappotti abbottonati: questi sono gli elementi distintivi che compongono i sofisticati outfit di Kate Middleton. Gli abbinamenti impeccabili con décolleté stiletto si alternano in modo sorprendente con sneakers minimali o scarponcini stringati nelle occasioni più informali. Non a caso, la Principessa del Galles è ormai un’icona ben oltre i confini del Regno Unito. Amatissima per la sua eleganza e bellezza, è diventata fin da subito un punto di riferimento per il suo stile regale, discreto, e sempre impeccabile. Tuttavia, su TikTok, gli sguardi sono ora puntati sui suoi affascinanti look degli anni 2000, prima ancora di entrare a far parte della Famiglia Reale.

Moda 2024: lo stile anni 2000 di Kate Middleton tra le tendenze Tik Tok

Sulla piattaforma social sta spopolando una clip con oltre 4,5 milioni di visualizzazioni in cui scorrono una serie di scatti che immortalano Kate Middleton durante la prima metà degli anni 2000, offrendo uno sguardo unico sulla sua vita prima del matrimonio reale. “Kate Middleton before royality (a lot of partying with William)” si legge nella didascalia del video, un montaggio che raffigura la principessa in strada e in discoteca, spesso accompagnata dal futuro marito e dalla sorella Pippa, mentre in sottofondo risuonano le note “Gimmie!” degli Abba. I suoi look da discoteca, caratterizzati da mini abiti luccicanti e top ricoperti di paillettes, accompagnati da stivali in camoscio, rimangono indimenticabili. Mentre durante il giorno, optava per jeans a vita bassa, canotte bianche e gli iconici UGG. Lo stile della Principessa del Galles sta letteralmente facendo impazzire tutti, con versioni accessibili e low cost che spopolano ovunque. Da app di moda vintage sono nate delle vere e proprie “Kate Middleton capsule collection“, collezioni uniche in vendita ispirate ai suoi look passati. Gli anni 2000 sono di nuovo cool, soprattutto tra gli adolescenti della Generazione Z, che mostra una crescente attenzione all’ambiente, preferendo abbigliamento di seconda mano o vintage. Kate Middleton si conferma un’icona intramontabile. Nonostante il trascorrere degli anni e le mutevoli tendenze della moda, i suoi irresistibili look continuano a ispirare. Le capsule dedicate a lei sono la dimostrazione tangibile di un fascino senza tempo, consolidando il suo status di regina di stile.

