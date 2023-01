R’Bonney Gabriel è colei che indosserà per tutto l’anno la tanto ambita corona: è lei la nuova Miss Universo 2023. La giovane ragazza, classe 1994, ha partecipato al noto concorso come rappresentante degli USA.

Chi è la nuova Miss Universo 2023: si chiama R’Bonney Gabriel e ha 28 anni

R’Bonney Gabriel è nata a Houston, in Texas, il 20 maggio 1994 sotto il segno del Toro e attualmente ha 28 anni. Il padre, Remigo Bonzon Gabriel è di origini filippine, mentre la madre Dana Walker è americana. La giovane ha anche tre fratelli maggiori.

I suoi studi, dopo il diploma, sono continuati all’Università, dove R’Bonney Gabriel si laurea in design della moda con una specializzazione in tessuti e fibre presso la University of North Texas.

La sua passione per il mondo della moda e i suoi studi a riguardo l’hanno portata a intraprendere un lavoro come stilista, ponendo particolare attenzione al mondo dell’ecologia. Accanto a tale lavoro, però, affianca anche il lavoro come modella, lo stesso che la porta a partecipare al noto concorso di bellezza.

Nel 2020 R’Bonney Gabriel partecipa al suo primo concorso, Miss Kemah 2020, arrivando tra le prime cinque finaliste.

L’anno successivo, nel 2021, la giovane 28enne partecipa a Miss Texas USA 2021 come Miss Harris County e si aggiudica il primo posto insieme a Victoria Hinojosa di McAllen.

Nel 2022 R’Bonney Gabriel vince Miss Texas USA 2022, continuando a rappresentare il Texas a Miss USA 2022, dove è stata poi incoronata Miss USA 2022 diventando la prima Miss USA di origini filippine. Nelle vesti di Miss USA 2022 Gabriel ha rappresentato gli Stati Uniti al concorso di Miss Universo 2022, come da prassi.

La vittoria di Miss Universo

A gennaio 2023 è stata incoronata Miss Universo 2022, battendo le altre 83 pretendenti. Ad appoggiarle la meravigliosa corona è stata la Miss uscente, Harnaaz Sandhu (classe 2000). R’Bonney Gabriel è la nona americana a vincere il titolo: la sua vittoria l’ha resa anche la prima rappresentante degli Stati Uniti a vincere Miss Universo dopo Olivia Culpo a Miss Universo 2012.

La giovane Miss Universo 2022 sarà anche il volto di un’importante tappa dell’organizzazione del concorso, incentrata sulla difesa della parità di genere e dei diritti di tutte le donne.

Faccio lezioni di cucito a donne che sono sopravvissute alla tratta di esseri umani e alla violenza domestica. E lo dico perché è così importante investire negli altri, investire nella nostra comunità […] Vorrei vedere un aumento dell’età del concorso perché ho 28 anni, l’età più avanzata per competere. E penso che sia una cosa bellissima. Come donna, credo che l’età non ci definisca. Non è domani, non è ieri, ma è adesso. Il tempo è adesso.

Sul podio insieme a R’Bonney Gabriel anche la Miss Venezuela Amanda Dudamel e la Miss Repubblica Dominicana Andreína Martínez, rispettivamente la seconda e la terza classificata. Le tre finaliste provenivano da un gruppo di ben 16 semifinaliste, provenienti da più paesi, come Spagna, Haiti, Australia, Laos, Sudafrica, Portogallo, Canada, Trinidad e Tobago, Insia e Colombia.