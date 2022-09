L’ultima edizione di Miss Universo Italia ha riservato una piacevole sorpresa per quanti seguono frequentemente Uomini e Donne e non solo. Una ex del famoso dating show condotto da Maria De Filippi ha vinto l’ambitissimo titolo. Si tratta di Virginia Stablum e sarà proprio lei a rappresentare il nostro Paese a Miss Universo 2022.

La giovane ha vissuto questo grande momento di gioia domenica 18 settembre nella splendida cornice de “Lo Smeraldo” a Canosa di Puglia.

Miss Universo Italia, chi è Virginia Stablum

Classe 1998 e trentina di nascita, Virginia Stablum, già giovanissima, aveva preso parte a Miss Mondo Italia 2017. Nello stesso anno ha vinto il titolo di Miss Mondo Cover Girl. Nel 2018, la giovane era diventata nota al grande pubblico a Uomini e Donne, facendo battere il cuore di Nicolò Brigante che poi infine la scelse, adesso la grande soddisfazione e chissà che non sarà proprio lei ad essere incoronata come la più bella dell’universo.

“Entusiasta di questa vittoria”

Subito dopo l'”incoronazione”, Virginia ha scritto sui social un lungo post di ringraziamento:

“Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma, sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ancorato alla realtà) e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l’aspetto. Quando ho saputo che nel 2023 questo concorso avrebbe aperto le porte anche donne sposate, incinta, già madri, ho pensato che questa fosse una scelta coraggiosissima e di assoluta civiltà e progresso, e anche per questo ho scelto di partecipare quest’anno. Quindi sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di @missuniverse e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo”.