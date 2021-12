Da domenica 12 dicembre, Miss Universo 2021 ha finalmente un nome. Si tratta di Harnaaz Sandhu, Miss India che ha conquistato la corona più importante di questa kermesse della bellezza ad Eilat, in Israele, dove si è svolta la 70ma edizione del concorso.

Un’edizione questa, con non pochi ostacoli da affrontare, tra le forti pressioni per il suo boicottaggio, da parte del popolo palestinese e le complicazioni dovute alla pandemia di Coronavirus, il cui allarme non è ancora del tutto cessato. Ma scopriamo di più sulla vita e la carriera della bellissima Harnaaz Sandhu.

Chi è Harnaaz Sandhu

Harnaaz Sandhu è nata il 3 marzo del 2000 a Chandigarh, in India e, già da giovanissima, ha cominciato a muovere i primi passi tra passerelle e concorsi di bellezza, vincendone uno tenutosi nella propria città natale, a soli 17 anni.

Non solo, Harnaaz Sandhu è anche un’attrice. Ha infatti recitato in diverse pellicole per l’ormai celebre cinema di Bollywood, ma non lo nasconde: il suo obiettivo è quello di sfondare anche nel cinema americano, sogno di qualsiasi attore.

Il premio ritorna in India dopo 21 anni

Nonostante il ministero sudafricano della Cultura avesse esortato Harnaaz Sandhu a non partecipare alla competizione di Eliat, giustificando questo consiglio con le atrocità commesse da Israele contro i palestinesi, la modella ha voluto comunque proseguire per la sua strada, sostenuta anche dalle parole di Andrea Meza la Miss Universo uscente che aveva provato a smorzare le polemiche attorno all’evento, sostenendo che concorso e politica non debbano mischiarsi.

Sono stati moltissimi i Paesi a non inviare le proprie concorrenti a rappresentarli, tra questi anche gli Emirati Arabi Uniti, l’Indonesia e la Malesia. Ma tutto ciò non ha scoraggiato la giovane Harnaaz Sandhu che ha riportato nella sua India la corona da Miss Universo, dopo ben 21 anni dall’ultima volta. È infatti la terza volta che una concorrente indiana riesce a conquistare il titolo di Miss Universo: la prima fu Sushmita Sen, nel 1994, mentre la seconda fu Lara Dutta nel 2000, esattamente appunto, 21 anni fa.

La madre come fonte d’ispirazione

Si sa, spesso, la prima fonte di ispirazione per le donne sono proprio le loro madri e così è anche per Harnaaz Sandhu che dalla propria ha sicuramente preso la grinta e la passione nella lotta a favore di quelli che sono gli ideali femministi, ancora purtroppo ignorati se non addirittura mal visti in alcune culture. La modella infatti, nella sua biografia ufficiale parla della propria madre come esempio di donna indipendente ed emancipata, pronta a supportare tutte le altre donne.

Forte promotrice dell’women empowerment e di quelli che sono i diritti delle donne, in India e nel mondo, Harnaaz da sempre affianca la madre nei campus di salute femminile, occupandosi tra tutte le altre cose, anche della divulgazione di informazioni sull’igiene mestruale, che nel loro paese è ancora un forte tabù, un muro da abbattere per una sessualità più consapevole.