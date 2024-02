Alice Sabatini, ex Miss Italia, ha annunciato non solo di tornare a giocare a basket ma anche che presto si sposerà con Gabriele Benetti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Miss Italia, Alice Sabatini torna a giocare a basket e annuncia il matrimonio

Alice Sabatini, classe 1997 e Miss Italia 2015, è tornata a giocare a basket, una delle sue grandi passioni, in serie B, con la squadra del Varese. Nel corso di una intervista al Corriere della Sera, è stata la stessa Alice ha spiegare i motivi di questa scelta. Ecco cosa ha detto l’ex Miss Italia: “quando ero più piccola giocavo con l’impegno di chi vuol diventare forte. Credevo che ce l’avrei fatta, però la vita è cambiata con Miss Italia: ho dovuto scegliere e ho cavalcato quanto mi era successo.” Dopo circa 15 ani eccola quindi di nuovo su un campo da basket. Alice ha raccontato che nonostante non abbia più giocato, non ha mai smesso di seguire il basket: “è un recupero del passato. In questo anni non ho giocato, ma ho sempre seguito il basket, ad esempio come presentatrice. Essere tornata mi diverte e mi fa conoscere un nuovo spogliatoio.” E sul motivo che l’ha spinta a tornare a giocare: “l’ho fatto con naturalezza e per la passione verso il mio sport, non per uscire sui giornali: spero sia uno spot per il basket. Poi, ovviamente, conto di aiutare le nuove compagne: devo recuperare la migliore condizione fisica.” Oltre al ritorno a giocare a basket, Alice Sabatini il prossimo giugno convolerà a nozze con il cestita della JuVi Cremona, Gabriele Benetti, conosciuto durante una partita di beneficenza. I due stanno insieme da circa cinque anni. Gabriele l’ha aiutata a sentirsi bella, Alice infatti, dopo Miss Italia è caduta in depressione dopo essere stata bersaglio degli haters, e ha messo su circa 15kg. Dopo il ricovero e la diagnosi di celiachia, Alice ha capito che non sono gli haters a poter decidere della vita degli altri. Con Gabriele, inoltre, ha anche una linea di abbigliamento che si chiama Dodici ed è a tema basket.

Alice Sabatini, dopo il matrimonio la laurea

Come abbiamo appena visto, il prossimo mese di giugno Alice Sabatini sposerà Gabriele Benetti. Dopo il matrimonio Alice vorrebbe laurearsi. Ecco cosa ha detto sempre al Corriere della Sera: “da ragazzina ho amato la chimica. Le biotecnologie sanitarie mi hanno permesso di studiare le malattie e le loro cause. Pensavo di iscrivermi a chimica e farmacologia per creare una mia linea di cosmetici. Però la vita a volte modifica gli scenari. Ho cambiato indirizzo rispetto alle superiore e ne ho preso uno in linea con l’Alice di oggi: mi laureerò, prima o dopo il matrimonio previsto a giugno, in organizzazione di eventi e di uffici stampa.”

