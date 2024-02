Giorgio Gori è il marito della giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Giorgio Gori: prima moglie, genitori e figli del marito di Cristina Parodi

Giorgio Gori è un giornalista, produttore televisivo, politico e sindaco della città di Bergamo. Giorgio è nato Bergamo il 24 marzo del 1960 e ha quindi 63 anni. Suo padre, Alberto Gori, mancato nel 2020, è stato dirigente alla Montedison. Giorgio ha due fratelli, Andrea e Marco. Giorgio ha studiato presso il Liceo Classico paolo Sarpi di Bergamo, dove ha anche preso parte a un gruppo studentesco, Azione e Libertà, in opposizione al Collettivo delle Sinistre. Già a 18 anni ha inizio la sua carriera giornalistica, in quanto ha cominciato a collaborare con il Giornale di Bergamo e poi con Bergamo Tv. Grazie all’incontro con Vittorio Feltri ha iniziato a collaborare anche con Radio Bergamo, dopo di che è arrivato all’Eco di Bergamo e infine a Bergamo Oggi. Nel frattempo Giorgio Gori si è anche laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Nel 1989 diventa responsabile dei palinsesti delle tre reti del gruppo Mediaset, nel 1991, diventa direttore di Canale 5. Nel 1997 diventa invece direttore di Italia 1, per tornare poi a Canale 5 due anni più tardi. Nel 2001 Giorgio Gori decide di lasciare Mediaset per fondare la casa di produzione televisiva Magnolia, con Ilaria Dallatana e Francesca Canetta. Nel 2011 decide di dimettersi dal ruolo di presidente. L’anno seguente Giorgio Gori decide di dare le dimissioni da ogni incarico televisivo per entrare in politica. E’ iscritto al PD, sezione Bergamo e, nel 2014, si candida a Sindaco, vincendo le primarie della coalizione centro-sinistra, per diventare Primo Cittadino con il 58,3 % dei voti. Attualmente è in corso il suo secondo mandato come Sindaco di Bergamo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giorgio Gori si è sposato all’età di 25 anni con Mariangela. Dopo la fine del matrimonio, Giorgio, nel 1995, ha sposato la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi, dalla quale ha avuto tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica. Se volete saperne di più su Giorgio Gori lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 38mila follower.

Giorgio Gori e Cristina Parodi: la storia d’amore

Giorgio Gori e Cristina Parodi sono sposati da quasi 30 anni, si sono conosciuti quando lei lavorava al Tg5 e lui era il Direttore della rete. La coppia ha avuto 3 figli, Benedetta, Alessandro e Angelica. Ecco le parole di Cristina Parodi qualche anno fa ospite di Caterina Balivo a “La volta buona“: “mio marito l’ho conosciuto a Milano, studiavo lì negli anni Ottanta e vivevo in una casa enorme con altre 8 ragazze. Iniziai a lavorare in Mediaset ed è lì che conobbi Giorgio, erano gli anni Novanta. Sono stati anni bellissimi, fin dagli inizi del matrimonio.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Claudio Maioli? Il manager di Ligabue annuncia il suo ritiro

Chi è Enula Bareggi? La fidanzata di Leo Gassman