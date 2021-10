La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è, come sempre, ricca di giovani promesse per lo spettacolo. Fra loro c’è Mirko Masia, una storia difficile alle spalle ma tanta voglia di ballare: chi è il concorrente di Amici 21.

Chi è Mirko Masia

Mirko Masia è nato nel 2002 a Civitavecchia. Fin da piccolo manifesta una grande passione per la danza, che condivide il particolare con la nonna Sandrina. Era proprio lei che accompagnava suo nipote a ballare.

I genitori di Mirko si sono separati quando lui era ancora molto piccino, pertanto ha sempre avuto un legame molto forte con sua nonna. Quando lei morì, per Mirko e la sua famiglia ci fu un periodo buio caratterizzato da tanta sofferenza.

Oltre al lutto, si aggiunsero anche i problemi economici e il rischio di perdere la casa dove vivevano.

In questo periodo Mirko smise di ballare, a causa della profonda crisi personale e dei tanti problemi familiari. Ma la sua passione per la danza è stata più forte e, dopo svariati mesi, Mirko ha deciso di rimettersi in gioco. Quale modo migliore di farlo se non con Amici di Maria de Filippi? Tentando il tutto per tutto per diventare un ballerino professionista Mirko ha deciso di partecipare ad Amici 21, non senza difficoltà.

Un programma che permette a questi giovani ragazzi di imparare dai professionisti, di mettersi in discussione, di fare esperienza e di crescere. Non solo artisticamente parlando ma è anche una crescita a livello umano.

Amici 21

Il 19 settembre è ufficialmente iniziato Amici 21 e i ragazzi si sono esibiti in diretta davanti ai professori con la speranza di ottenere un banco per poi diventare uno studente ufficiale della nuova classe.

Durante l’esibizione di Mirko la professoressa Veronica Peparini ha deciso di “abbassare la leva” e di stoppare fin da subito il suo cammino. Ha sostenuto che, attualmente, Mirko non è ancora artisticamente pronto per un percorso così tanto impegnativo e che deve ancora continuare a studiare tanto per assimilare almeno le basi della danza.

Con grande sorpresa di tutti, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di “rialzare la leva” e di dargli una possibilità. Che ovviamente il ragazzo deve guadagnarsi.

Il percorso nella scuola

La Celentano, infatti ha dato a Mirko un mese di tempo per migliorare e per riconfermare la maglia e quindi, il banco. Tuttavia la maestra non si è detta soddisfatta del ragazzo durante tutte le sue prove di ballo: secondo il suo giudizio non avrebbe mai potuto ottenere una sufficienza. Pertanto, la Celentano ha affermato che, nel caso in cui non si manifestino netti miglioramenti, sarà lei stessa a provvedere nel togliere ufficialmente a Mirko la maglia.

D’altro canto però, lo ha aiutato concedendogli lezioni extra rispetto agli altri studenti proprio per fornirgli tutti gli strumenti necessari al fine di rimanere all’interno della scuola.

Il percorso di Mirko però finisce prima del mese di prova. Tramite sfida voluta da Veronica Peparini Mirko viene infatti eliminato da Dario. Ma la sua esperienza non è stata inutile: gli viene infatti offerta una borsa di studio per continuare a studiare fuori dalla scuola di Amici.