Nonostante Mirko Brunetti sia uscito dalla casa del Grande Fratello ormai da diversi giorni, continua a far discutere. Dopo essere stato per mesi protagonista delle cronache rosa a causa delle sue relazioni con Perla e Greta, il giovane ragazzo ritorna al centro dell’attenzione mediatica per via di un gossip che sta letteralmente infiammando il web. Secondo le ultime indiscrezioni, Mirko Brunetti potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Mirko Brunetti sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione

A lanciare per primo la notizia bomba è stato Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip, tramite il suo profilo Instagram che vanta di oltre 370mila follower, ha rivelato: “Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello andrà a Uomini e Donne come tronista? Potrebbe essere una cosa da non escludere per la seconda parte del programma…“. L’esperto di gossip, infatti, ha svelato che dopo Brando e Cristian dovrebbero scendere due nuovi tronisti: un uomo ed una donna. Ed uno di loro potrebbe essere proprio Mirko Brunetti. D’altronde, dopo aver chiuso definitivamente i rapporti sia con Perla che con Greta, l’ex gieffino è attualmente single. Nel programma condotto da Maria De Filippi, Mirko Brunetti potrebbe finalmente trovare serenità e stabilità con un nuovo amore?

Mirko Brunetti sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Le parole dell’ex gieffino

La reazione di Mirko Brunetti non si è fatta attendere. Nel corso di una diretta su Tik Tok con l’amico ed ex coinquilino Ciro Petrone, è emersa una domanda da parte di un utente su Uomini e Donne. Inizialmente un po’ imbarazzato, Mirko Brunetti ha scelto di lasciare che fosse Ciro Petrone a rispondere per primo. L’amico ha commentato: “Ho letto cosa hanno scritto, ma te lo avevo detto anche io prima. Che cosa ti ho detto in privato l’altro giorno? Senza che tu mi dicessi nulla cosa ti ho detto? Dov’è che ti vedrei bene, in quale programma?”. L’ex gieffino ha poi aggiunto: “Ah sì, tu mi hai detto che mi vedresti benissimo sul trono di Uomini e Donne“. Sebbene l’ipotesi di Mirko Brunetti come tronista sia solo un’indiscrezioni, la sua reazione lascia spazio a molti dubbi. La sua possibile presenza sul trono potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo di scena, soprattutto considerando la vasta schiera di spettatori che porterebbe a Uomini e Donne, grazie alla clamorosa notorietà dell’ex gieffino. La curiosità dei fan aumenta ogni giorno di più. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Grande Fratello, salta il lunedì: quando va in onda a dicembre? | DonneMagazine.it

Mirko Brunetti, quanto guadagna a settimana al Grande Fratello | DonneMagazine.it