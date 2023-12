Quando andranno in onda le prossime puntate del Grande Fratello? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Grande Fratello, salta il lunedì: quando va in onda a dicembre?

Lunedì 18 dicembre 2023 non ci sarà il Grande Fratello come invece è successo nelle scorse settimane. Il cambio di programma era stato annunciato sui social da Rebecca Staffelli, il reality show quindi non andrà in onda per fare spazio alla finale di “Io Canto Generation“, programma televisivo canoro condotto da Gerry Scotti. La finale sarebbe dovuta andare in onda giovedì 21 dicembre, ma per via della Coppa Italia si è deciso un cambio di programma. Per il resto del mese di dicembre il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solamente al sabato, il doppio appuntamento settimanale dovrebbe quindi tornare con il 2024. Sabato 16 dicembre, sabato 23 dicembre e sabato 30 dicembre sono le date in cui andranno in onda le prossime puntate del reality show. Come detto per il doppio appuntamento bisogna aspettare la fine delle festività, anche se ancora non c’è nessuna ufficialità dei giorni in cui il programma andrà in onda, considerando che da gennaio al sabato sera torna Maria De Filippi con “C’è posta per te”, mentre la settimana del’8 gennaio è caratterizzata dalla Coppa Italia.

Grande Fratello, quando andrà in onda la finale?

Come abbiamo appena visto, la puntata del Grande Fratello non andrà in onda lunedì 18 gennaio per fare spazio alla finalissima del programma condotto da Gerry Scotti “Io Canto Generation“. Per il resto del mese di dicembre il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solamente al sabato, quindi ci sarà un solo appuntamento settimanale. Per il ritorno del doppio appuntamento bisognerà attendere il 2024, anche se ancora non si sanno con l’esattezza i giorni, visto il ritorno di Maria De Filippi al sabato sera e le partite di Coppa Italia. Per quanto invece riguarda la puntata finale, ancora non si sa la data esatta, ma Alfonso Signorini aveva svelato che probabilmente il Grande Fratello sarebbe andato avanti fino a marzo, anche, tra l’altro, per coprire le puntate di “Temptation Island Winter”, che è stato cancellato. Insomma, manca ancora davvero tanto alla fine di questa edizione del Grande Fratello, probabile quindi che possa esserci l’ingresso di altri personaggi nel corso di questi mesi. Signorini, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, aveva dichiarato di essere molto contento di questa edizione del programma: “sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti, visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico.” Tra i concorrenti di quest’anno spicca soprattutto Beatrice Luzzi, la cui disputa con Massimiliano Varrese è sempre più accesa. Con l’eliminazione a sorpresa di Mirko, sono invece svanite le dinamiche del triangolo amoroso tra lui Perla e Greta.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Quanto guadagna a settimana Mirko Brunetti al Grande Fratello? Il cachet da capogiro

Paolo la Quosta, chi è il marito della concorrente del Grande Fratello Rosy Chin?