Quanto guadagna Mirko Brunetti a settimana al Grande Fratello? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Mirko Brunetti, quanto guadagna a settimana al Grande Fratello?

Mirko Brunetti, dopo essere stato uno dei concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione di “Temptation Isaland“, è entrato anche nella casa del Grande Fratello. All’interno della casa c’è anche la sua ex fidanzata, Perla Vatiero, con il quale il giovane si è lasciato durante il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Mirko, una volta finita l’esperienza di “Temptation Island” si è fidanzato con una delle tentatrici, Greta Rossetti. L’ingresso nella casa di Perla ha fatto aumentare visibilmente gli ascolti. Tutto ciò, inoltre, ha anche influito sulla cifra percepita da Mirko Brunetti al Grande Fratello. Quando prende quindi Mirko Brunetti a settimana al Grande Fratello? Si tratta di una cifra considerevole. Innanzitutto è bene sapere che un concorrente noto prende di più di uno sconosciuto, ma c’è da dire che la cifra percepita da Mirko è davvero molto alta. Secondo le voci che circolano Mirko Brunetti prenderebbe 5.000 euro a settimana.

Mirko Brunetti, il suo percorso al Grande Fratello

Mirko Brunetti è uno dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Volto conosciuto per aver partecipato a “Temptation Island” e per il suo “triangolo” amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Lui e Perla erano fidanzati ma si sono lasciati nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia, che ha visto Mirko iniziare poi una relazione con una delle tentatrici, Greta Rossetti. Per settimane non si è parlato altro. Perla però ha voluto scrivere una toccante lettera a Mirko con la volontà di seppellire l’ascia di guerra. La lettera è stata letta dal ragazzo all’interno della casa. Poi c’è stato un collegamento tra i due, felici di aver superato l’astio provato negli ultimi mesi. Infine la sorpresa, Perla entra ufficialmente nella Casa come nuova concorrente. Lei e Mirko hanno quindi la possibilità di convivere nuovamente e di parlarsi apertamente. Un giorno, rimasti soli in giardino, Perla ha spiegato i motivi che l’hanno vista legarsi al tentatore Igor ma che comunque sapeva che non sarebbero usciti ancora fidanzati da “Temptation Island“: “in quel momento sentivo di avere degli stimoli nuovi, degli stimoli diversi, stavo bene, mi sentivo spensierata, e vuoi o non vuoi dovevamo prendere una decisione, quindi a prescindere da quel fatto, trovare o non trovare una persona, ognuno doveva tornare a casa propria, in modo separato, singolarmente. A oggi non ne traggo negatività, ne traggo solo positività, ma non perché mi sia lasciata con te, ne traggo positività per quello che sono oggi.” Mirko ha risposto di essere molto dispiaciuto per non aver portato rispetto alla loro storia, durata 4 anni. Perla ha poi detto che era la situazione che stavano vivendo loro che non andava più bene, che lei non era un valore aggiunto per lui né lui per lei.

