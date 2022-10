Mina Settembre è una serie tv composta da due stagioni. La prima è andata in onda su Rai 1 nel 2021 mentre la seconda è iniziata il 2 ottobre 2022. Mina Settembre o meglio Gelsomina è un’assistente sociale che lavora in un consultorio del centro di Napoli ed è interpretata da Serena Rossi.

Questa fiction è tratta da alcuni romanzi thriller di Maurizio de Giovanni. Quali?

Mina Settembre: la trama

Mina Settembre è una fiction italiana diretta da Tiziana Aristarco e tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. La prima stagione è andata in onda su Rai 1 dal 17 gennaio al 14 febbraio 20121 e ha riscosso molto successo e raggiunto molti ascolti. La seconda stagione invece ha iniziato ad essere trasmessa il 2 ottobre 2022 e ci accompagnerà fino al 6 novembre 2022.

La protagonista è Gelsomina Settembre, un’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare a Napoli. Si è separata dal marito e torna a vivere con Olga, sua madre. Lo scopo di Mina è quello di aiutare le persone che hanno dei problemi e che vogliono un supporto psicologico. In questo lavoro viene aiutato dal ginecologo Mimmo o meglio Domenica Gambardella interpretato da Giuseppe Zeno. Gelsomina si è separata da Claudio De Carolis, un magistrato che si è pentito di aver tradito Mina e che vuole a tutti i costi riconquistarla.

Giorgio Pasotti è Claudio. Mina è circondata da due migliori amiche, Irene e Titti. Il suo forte senso di giustizia la spinge a prendersi cura dei più deboli come bambini, anziani e donne anche se a volte deve opporsi a persone pericolose. La prima stagione è andata in onda su Rai 1 nel 2021 e la seconda invece ha iniziato ad essere trasmessa dal 2 ottobre 2022. Gli episodi come per la precedente sono 12.

Mina Settembre: i libri da cui è tratta la serie tv

Gelsomina Settembre, chiamata Mina, è un personaggio televisivo ma questo si rifà all’omonimo della saga dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. Lui è stato autore di numerosi libri da cui sono state tratte molte serie tv come per esempio I bastardi di Pizzofalcone che ha avuto molto successo nel 2017. I romanzi da cui prende ispirazione la fiction Rai Mina Settembre sono quattro:

Un giorno di settembre a Natale Un telegramma da settembre Dodici rose a settembre Troppo freddo per settembre

Il primo libro Un giorno di settembre è uscito nel 2013 e viene descritta la protagonista Mina, un’assistente sociale di un consultorio dei quartieri spagnoli di Napoli. Il secondo, Un telegramma da settembre è uscito l’anno successivo e racconta come Mina debba aiutare un ragazzo che non sa se continuare a studiare o entrare nella Camorra. Il terzo, Dodici rose a settembre è stato pubblicato nel 2019 e racconta la vita provata complicata della protagonista e la rincorsa all’assassino delle rose. Il quarto romanzo, Troppo freddo per settembre racconta il ritrovamento di un anziano morto in una soffitta.