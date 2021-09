Giuseppe Zeno, attore italiano, debutta sul piccolo schermo nel 2002 con ruoli di sempre maggiore importanza. Scopriamo chi è l’attore e la sua carriera.

Chi è Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno è nato a Napoli l’8 maggio 1976. Cresciuto fra Ercolano e Vibo Marina, ha conseguito il diploma di “Capitano di lungo corso” presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo.

Affascinato da sempre dal mondo dello spettacolo, Zeno ha in seguito deciso di intraprendere la carriera attoriale frequentando dapprima l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e, successivamente, l’Accademia d’Arte Drammatica di Varsavia, vantando in questo modo di una formazione internazionale.

Dopo aver lavorato in piccoli ruoli televisivi e cinematografici, nel 1997 esordisce in teatro con Le troiane di Euripide e, tra il 1998 e il 2000, gira Argentina e altri paesi dell’America Latina prendendo parte a diverse tournée teatrali.

La carriera

Il suo primo ruolo televisivo importante è quello di Alberto Fusaro in Incantesimo 5 e 6, interpretato nel 2002 e 2003; in seguito entra a far parte del cast della soap opera Un posto al sole fra 2004 e 2005 nel ruolo del pugile Armando; nello stesso 2005 interpreta inoltre Tony Amitrano in Gente di mare.

Il 2006 si rivela essere un anno importante per la sua carriera grazie alla miniserie tv di Canale 5, L’onore e il rispetto, nella quale affianca Gabriel Garko nel ruolo del protagonista interpretando Santi Fortebracci.

Nello stesso anno è protagonista anche nella miniserie Rai, Assunta Spina, con il ruolo di Salvatore e gira altre tre miniserie: Graffio di tigre, Giuseppe Moscati e Artemisia Sanchez.

La sua carriera prosegue sul piccolo schermo tra serie tv e film tv interpretando ruoli che gli permettono di acquisire sempre più notorietà. Fa parte del cast della terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi, nel ruolo del fidanzato di Rosy Abate nel 2011; nel 2014 è uno dei protagonisti della serie tv Le mani dentro la città, nel 2015 de Il paradiso delle signore e nel 2017 della serie tv Scomparsa. Nel 2018 ricopre un ruolo importante nella terza stagione di Tutto può succedere, dove interpreta Francesco, amante di una dei protagonisti della serie e nello stesso anno è impegnato nelle riprese della miniserie tv Mentre ero via.

Grazie a questi ruoli ottiene diversi premi come il Tropea Film Festival – Premio Raf Vallone 2007; il Festival del Cinema di Salerno – Premio per l’interpretazione in Giuseppe Moscati; il Premio Charlot come Miglior Attore per la Fiction 2008 ed il Premio Pericle d’oro – Per la Fiction 2009.

Chi è Giuseppe Zeno: vita privata

Nel 2015 Zeno conosce la bellissima Margareth Madè, divenuta sua moglie il 20 agosto 2016 dopo un lungo corteggiamento e la proposta di matrimonio. Si sposano nella Chiesa di San Giovanni Battista, situata nella fantastica isola di Ortigia, Siracusa. Entrambi volenterosi di creare una famiglia, danno alla luce la prima figlia Angelica nel 2017, e nel 2020 nasce la piccola Beatrice.

Dopo la nascita delle due figlie Zeno non si è fermato e, dividendosi tra lavoro e famiglia, ha preso parte alle produzioni televisive Mina Settembre, regia di Tiziano Aristarco, andata in onda dai primi mesi del 2021 e Luce dei tuoi occhi, regia di Fabrizio Costa, trasmessa da Canale 5 a settembre 2021.