La seconda stagione di Mina Settembre è ufficialmente iniziata: a partire da domenica 2 ottobre 2022 torna in tv Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale nata dalla penna di Maurizio De Giovanni.

Siete pronti a scoprire tutto su Mina Settembre 2? Vediamo insieme la trama e il super cast che accompagneranno i nuovi episodi.

Mina Settembre 2: la trama della seconda stagione della fiction Rai

Mina Settembre 2 continuerà a seguire le avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli. La prima stagione si era conclusa con la scoperta – da parte della protagonista – della relazione extraconiugale tra la sua migliore amica Irene e il defunto padre Vittorio, ma non solo. Il figlio di Irene, Gianluca, si scopre essere in realtà suo fratello.

Mina Settembre si troverà ora a prendere un’importante decisione in merito alla sua situazione sentimentale decisamente poco chiara e stabile, sia a causa del ritorno di fiamma con l’ex marito Claudio, sia a causa del nuovo amore vissuto con Domenico, che nella nuova stagione terrà un corso di educazione sessuale in una scuola della Sanità.

Il lavoro pare rimanere la sua unica ancora di salvezza, destreggiandosi così tra un caso e l’altro, mentre la madre è partita per un viaggio in giro per il mondo senza ancora avere fatto ritorno, tutte le sue emozioni si troveranno in bilico.

La vita di Mina Settembre è in confusione, proprio come lo sono i suoi sentimenti; anche il rapporto con le sue amiche di un tempo è differente rispetto al passato e pare dissolversi giorno dopo giorno, a causa di impegni e vite completamente diverse.

In preda ai pensieri e all’instabilità, Mina Settembre deciderà di intraprendere un percorso con una psicoterapeuta, insieme alla quale riuscirà a scavare dentro la sua vita tirando fuori emozioni nascoste e dubbi mai portati a galla.

Tante le domande, tantissimi i punti interrogativi irrisolti: che cosa succederà alla protagonista? Riuscirà a fare ordine nella sua mente e, di conseguenza, nella sua vita?

Il cast di Mina Settembre 2

Il cast di Mina Settembre 2 vedrà Serena Rossi nei panni della protagonista; confermati tanti altri personaggi e anche qualche nuovo ingresso. Vediamo di seguito la lista di attori e attrici che prenderanno parte alla nuova stagione:

Serena Rossi (Mina Settembre);

Giorgio Pasotti (Claudio De Carolis);

Giuseppe Zeno (Domenico “Mimmo” Gambardella);

Christiane Filangieri (Irene Pironti);

Valentina D’Agostino (Titti Ferrari D’Aragone);

Marina Confalone (Olga);

Nando Paone (Rudi Trapanese);

Rosalia Porcaro (Rosaria);

Michele Rosiello (Giordano);

Francesco Di Napoli (Gianluca);

Ruben Rigillo (Vittorio Settembre);

Primo Reggiani (Max);

Davide Devenuto (Paolo);

Massimo Wertmuller (il Generale);

Antonia Liskova (Giulia);

Marisa Laurito (zia Rosa)

Dove vedere Mina Settembre 2

La nuova stagione di Mina Settembre andrà in onda ogni domenica in prima serata su Rai1. Il primo episodio va in onda domenica 2 ottobre 2022 e la stagione conterà in totale dodici episodi, distribuiti in sei puntate.

Insieme alla messa in onda su Rai 1, Mina Settembre 2 sarà disponibile anche in streaming su Rai Play: siete pronti/e a vivere le nuove avventure che accompagneranno la protagonista nella ricerca di tante, tantissime risposte?

Tutto è pronto, non vi resta che godere dello spettacolo!