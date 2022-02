“Lea – Un nuovo giorno” è la nuova fiction Rai a tema medico e nel cast accanto alla protagonista interpretata da Anna Valle c’è anche Giorgio Pasotti, volto già molto noto agli appassionati di fiction.

Siete curiosi di sapere qualcosa in più sulla vita privata e la carriera dell’attore? Ecco tutte le informazioni più succose che siamo riusciti a trovare.

Chi è Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti è nato a Bergamo il 22 giugno del 1973 ed è quindi del segno zodiacale del Cancro. Sulla sua infanzia e i suoi studi non abbiamo molte informazioni, sappiamo però che proviene da una famiglia benestante e sappiamo anche quale sia la sua passione oltre alla recitazione. Stiamo parlando delle arti marziali che Pasotti inizia a praticare all’età di 6 anni.

Nel 1986 diventa infatti la più giovane cintura nera della disciplina dello Wushu in Italia, traguardo che l’anno dopo, giovanissimo a soli 13 anni, lo porta a partire per la Cina per approfondire gli studi delle arti marziali.

In Oriente poi, Giorgio ci ritorna nel 1992 e lì si stabilisce per due anni. In questo periodo continua ad allenarsi nelle arti marziali e ottiene anche il ruolo di protagonista in due film: “treasure Hunt” e “The Drunken Master III”.

Il debutto e la carriera nel cinema italiano

Una volta tornato in Italia, Giorgio Pasotti prosegue con la carriera d’attore. Lo vediamo infatti in “Ecco fatto” ed è anche uno dei protagonisti de “L’ultimo bacio” e del sequel “Baciami ancora”, insieme a famosi attori italiani del calibro Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino. Tutti e tre i film comunque, portano la firma di Gabriele Muccino. Giorgio Pasotti ha poi un’esperienza come conduttore su MTV e negli anni 2000 sbarca anche a teatro dove prende parte a diverse opere.

Il vero successo però Pasotti lo raggiunge grazie alla sua interpretazione dell’ispettore Paolo Libero in “Distretto di Polizia”, serie tv di Canale 5 in cui recita accanto a nomi come quelli di Isabella Ferrari, Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis, solo per citarne alcuni. Un ruolo che gli fa conquistare l’affetto dei telespettatori più affezionati. Recentemente lo abbiamo visto impegnato anche ne “Il silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini e in “Mina Settembre”, insieme a Serena Rossi.

Vita privata

Sulla sua vita privata è solito mantenere il più stretto riserbo, ma la vita sentimentale di Giorgio Pasotti invece è stata pane per la cronaca rosa nazionale dei primi anni 2000. Tra le sue love story più famose ci sono quella con la cantante Elisa, conosciuta durante le riprese del videoclip di “Luce – Tramonti a Nord Est”. Ha avuto anche una breve frequentazione con Giulia Michelini e subito dopo, nel 2010 si è legato all’attrice Nicoletta Romanoff, da cui ha avuto anche una figlia, Maria, nata il 10 gennaio di quell’anno.

Dal 2017 comunque Giorgio Pasotti sembra fare sul serio. È infatti fidanzato con la modella e attrice Claudia Tosoni, conosciuta a teatro durante lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”.