Chi è Mina Settembre, l’assistente sociale un po’ investigatrice protagonista della serie tv firmata Rai Fiction che andrà in onda dal 17 gennaio 2021.

Chi è Mina Settembre

Mina Settembre nasce dalla penna di Maurizio De Giovanni, scrittore apprezzato in particolar modo per i suoi romanzi gialli.

La serie dedicata a Mina Settembre, pubblicata per l’editore Sellerio e Einaudi, comprende i libri Un giorno di Settembre a Natale (2013); Un telegramma da Settembre (2014); Dodici rose a Settembre (2019) e Troppo freddo per Settembre uscito nel 2020. Non solo, Maurizio De Giovanni è conosciuto anche per altri famosi romanzi diventati serie tv di successo: si tratta della serie de I Bastardi di Pizzofalcone e del commissario Ricciardi.

Gelsomina, detta Mina, Settembre è una assistente sociale che ha quaratadue anni, vive a Napoli e lavora al Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest. È tornata a vivere con la opprimente madre Olga, una borghese snob, dopo aver lasciato il marito magistrato Claudio.

Lei è bellissima, ma non vuole mostrare questo lato di sé e adora vestirsi in modo da coprire il suo fisico, mentre la madre all’opposto tenta di spingerla in tutti i modi a trovare un nuovo marito.

Al Consultorio si innamora segretamente di un bel ginecologo, Domenico Gammardella, ma che continua a trattare male per non destare sospetti. Ma soprattutto è nella Napoli dei Quartieri Spagnoli, che spesso la guarda male perché viene dai quartieri alti, si invischierà in guai e indagini, casi di cronaca nera, omicidi e serial killer.

Un personaggio dalle mille sfumature, che ha soprattutto un grande pregio: sa ascoltare la gente, in particolare le persone emarginate, quelle invisibili che nelle periferie e nelle zone malfamate di ogni città sono numerosissime.

La serie tv

La serie tv Mina Settembre, diretta da Tiziana Aristarco, si potrà guardare su Rai 1 dal 17 gennaio 2021, ma la sua protagonista suscita già ammirazione e curiosità. Mina Settembre avrà il volto dell’attrice Serena Rossi (già protagonista di film di successo come Io sono Mia e Lasciami andare nel quale recita con Stefano Accorsi) nella serie tv Rai.

Attorno a lei una serie di personaggi bizzarri, strani e divertenti come il ginecologo Domenico Gammardella interpretato da Giuseppe Zeno; l’ex marito magistrato Claudio De Carolis (Giorgio Pasotti) e il buffo portinaio Rudy Trapanese (il comico e attore Nando Paone). La prima stagione consta di 12 episodi e vedremo l’assistente sociale muoversi tra investigazioni e casi di cronaca nera in una Napoli affascinante e tenebrosa.