Il 2 ottobre 2022 ha sancito il debutto della seconda stagione di Mina Settembre, la serie-tv che vede protagonista Serena Rossi e che ha incollati milioni di italiani e di italiane davanti allo schermo.

L’assistente sociale più seguita degli ultimi tempi sbarca a Napoli: Mina Settembre 2 è stata infatti girata nel capolouogo campano, tra location suggestive e molto conosciute: scopriamo insieme quali!

Mina Settembre 2: dove è stata girata la fiction?

La seconda stagione di Mina Settembre ha debuttato su Rai 1 il 2 ottobre 2022. Le riprese sono avvenute tra novembre 2021 e maggio 2022 nella meravigliosa Napoli.

La fiction, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni e diretta da Tiziana Aristarco, si concentra sulla vita della protagonista, Gelsomina Settembre (abbreviata poi semplicemente come Mina Settembre), un’assistente sociale e investrigratice che, oltre a doversi occupare del proprio lavoro, deve anche sistemare e gestire la sua vita personale, fatta di alti e bassi e colpi di scena.

La seconda stagione è stata girata a Napoli, proprio come la stagione precedente. Tra le principali location di Mina Settembre 2 troveremo Palazzo San Felice (già presente nella prima stagione), il Rione Sanità dove è collocato il consultorio della protagonista. Il Palazzo in questione è uno degli edifici più belli e suggestivi della città di Napoli, oltre a essere anche molto antico; esso, infatti, è stato realizzato tra il 1724 e il 1728 da Ferdinando Sanfelice ed è divenuto famoso per la grande scalinata presente nel cortile.

Lo stile settecentesco fa da padrone all’intero luogo e restituisce un’atmosfera solenne, elegante e oggettivamente meravigliosa: impossibile non rimanerne affascinati.

Avremo modo di vedere anche tanti altri meravigliosi luoghi di Napoli, tra cui piazza del Gesù, il Lungomare (dove sono state effettuate alcune riprese autunnali incredibilmente suggestive) con il Castel dell’Ovo e Montesanto: tutti luoghi simbolo del capologuo campano e tutti, nessuno escluso, dall’indescrivibile bellezza.

Tra i luoghi di Mina anche Chiaia, il Borgo di Santa Lucia e via Generale Orsini, dove sono state girate alcune scene sia in strada, sia all’interno dei palazzi. Le menti più attente si ricorderanno che proprio in quel posto è situato l’antico ascensore in legno che conduce alla casa della protagonista: ve lo ricordate? Inoltre, in via Chiaia è situata l’abitazione di Mergellina, magistrato ed ex marito di Mina, vittima di un attentato proprio nella prima puntata della seconda stagione. Per quanto riguarda il centro storico, Montesanto e i Decumani saranno protagonisti di Mina Settembre 2: Via Pignasecca, ad esempio, la storica strada commerciale del capoluogo campano, sarà ben visibile proprio nelle primissime puntate della seconda stagione.

E i binari? Sapevate che tra le location protagoniste della fiction compare anche la stazione di Gerolomini dell’Eav? Non solo piazze e vie simbolo, ma anche mezzi di trasporto e luoghi a essi collegati: una panoramica di Napoli a 360 gradi!

Una novità? Alcune scene di Mina Settembre 2 sono state girate anche a Procida, comune che nel 2022 ha vinto il titolo di Capitale Italiana della Cultura: un vero omaggio all’Italia e alla sua totale bellezza, fatta di luoghi meravigliosi, di arte e di una profondissima cultura. La bella Procida è molto nota anche per essere stata il set de Il Postino con Massimo Troisi.

Insomma, pare proprio che Mina Settembre 2 conquisterà il grande pubblico sia per l’intrigante trama che racconterà, sia per la bellezza mozzafiato della città di Napoli: impossibile resistergli!