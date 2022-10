Milly Carlucci ha parlato di Maria De Filippi e della battaglia che, ormai da anni, conducono da due reti diverse. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha ammesso che ha un sogno che coinvolge la collega Mediaset.

Milly Carlucci su Maria De Filippi

Intervistata da Superguida tv, Milly Carlucci ha parlato delle sfide televisive attuali e di quella che affronterà tra qualche mese. Al termine di Ballando con le Stelle, infatti, sarà al timone de Il Cantante Mascherato che, per la prima volta, andrà in onda di sabato e non di venerdì. Questo significa che si scontrerà con Maria De Filippi e il suo Amici. Milly ha ammesso che sarà una dura battaglia, anche perché il talent di Canale 5 è seguitissimo.

Le parole di Milly Carlucci su Maria De Filippi

La Carlucci ha dichiarato:

“Se sono spaventata per questo cambio e penso che verrà penalizzato il mio show? Sono scelte della Rai. Venerdì o sabato sera non fa differenza. Certo il sabato spesso ci sono i programmi di Maria che sono fortissimi. Ma la concorrenza agguerrita aiuta a non sedersi sugli allori ed è un grande stimolo a migliorarsi. Anche perché stimo molto Maria. Ci dipingono come nemiche, ma non è vero. Chissà che un giorno si possa fare qualcosa insieme. Gli ascolti di Ballando? Sono felicissima. Dopo 17 anni il pubblico ci ha accolto con grande entusiasmo”.

Milly ha sottolineato che stima molto la De Filippi e ha confessato che ha un sogno nel cassetto che la coinvolge: fare un programma insieme.

Milly e Maria: nessuna rivalità

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha concluso: