Milena Miconi, classe 1971, è un ex soubrette ed ex modella, ora di professione fa l'attrice e ama molto il mondo del teatro e della televisione

Milena Miconi è stata una delle soubrette di maggiore rilievo nello storico show del Bagaglino, ma ha lavorato anche come modella e fotomodella. La sua vera passione è però la recitazione, che l’ha portata a recitare in teatro e in televisione.

Scopriamo qualcosa in più su di lei, tra vita e carriera professionale.

Milena Miconi: la vita e la carriera della soubrette

Nata a Roma sotto il segno del Sagittario il 15 dicembre 1971, Milena Miconi ha attualmente 51 anni.

La recitazione è la sua passione più grande, motivo per il quale comincia a recitare sin da giovane. Negli anni ’90 inizia la sua carriera sia come attrice, sia come fotomodella e modella.

La sua bellezza oggettiva le consente di lavorare a diversi progetti fotografici, ma è la recitazione a rubarle il cuore realmente.

Comincia a recitare in teatro e il primo spettacolo a cui prende parte è quello di Neil Simon diretto da Antonio Serrano e intitolato Atti Unici. Nel 1985 recita in Se ne cadette o’ Teatro di Bruno Colella e nel 1993 ne La voglia matta di Attilio Corsini.

Il suo esordio sul grande schermo avviene nel 1997 e recita sia in Finalmente soli, sia in Fuochi d’artificio diretto da Leonardo Pieraccioni in cui veste i panni di Virginia.

La carriera di Milena Miconi si intensifica grazie anche alla televisione. Lavora infatti a numerosi progetti, tra cui S.P.Q.R., Carabinieri, Don Matteo, Un posto al Sole. Prima di tutto ciò, però, arriva la grandissima esperienza con il Bagaglino come primadonna nel varietà BuFFFoni, insieme a Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello. Grazie al Bagaglino Milena Miconi acquista un’importante notorietà, che ancora oggi si porta nel cuore e mai dimenticherà.

Tra gli altri progetti che la vedono coinvolta è bene citare: Edda (fiction di Giorgio Capitani, 2005), San Pietro (fiction di Giulio Base, 2005), Una famiglia in giallo (fiction di Alberto Simone, 2005).

La sua esperienza in teatro continua anche negli anni a seguire; nel 2007, infatti, recita accanto a Enrico Beruschi nel musical Gli uomini preferiscono le bionde. Apparirà anche in Gente di mare 2, Vita da paparazzo, Il sottile fascino del peccato, Divino (cortometraggio di Giovanni Bufalini), Il delitto di Via Poma, Sarò sempre tuo padre, Miss Wolf and the Lamb e infine, ma non per importanza, Rex.

Nel 2022 Milena Miconi entra come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip.

La vita privata di Milena Miconi

Milena Miconi si sposa con Mauro Graiani nel maggio 2019, dopo una relazione durata ben 18 anni. Dal loro amore così lungo sono nate due figlie: Sofia (2003) e Agnese (2010). I due innamorati non sono mai stati troppo inclini ai pettegolezzi e ai paparazzi, tanto da essersi sposati con una cerimonia abbastanza sobria e molto intima.

Milena Miconi è anche molto attiva sui social media. Il suo profilo Instagram (@milena_miconi) è seguito da 134 mila follower, per un totale di 1549 post. L’attrice è solita pubblicare momenti legati alla sua quotidianità, selfie con le amiche e fotografie più professionali come shooting di moda.