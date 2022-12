Il GF Vip 7 si arricchirà presto di tre nuovi concorrenti. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, Alfonso Signorini ha già messo in quarantena i Vipponi che dovrebbero fare il loro ingresso nelle prossime puntate.

GF Vip 7: tre nuovi concorrenti pronti ad entrare

Mentre nella Casa del GF Vip 7 continuano gli screzi tra i concorrenti, altri Vipponi sarebbero già in quarantena pronti per stravolgere gli equilibri. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, a varcare la famosa porta rossa dovrebbe essere Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Stando a quanto riferisce l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto sui social come Investigatore social, la bella persiana è finita in isolamento dopo aver partecipato al matrimonio di Francesca Cipriani.

Fariba dovrebbe entrare al GF Vip nella puntata di lunedì 12 dicembre 2022.

GF Vip: da Fariba a Ivan Gonzalez

Oltre a Fariba, un altro nuovo concorrente del GF Vip 7 potrebbe essere l’ex Vippone Ivan Gonzalez. Il ragazzo, anche se attualmente è impegnato in Spagna con altri progetti lavorativi, potrebbe aver accettato di tornare in Casa perché ha avuto un trascorso sentimentale con Oriana Marzoli. Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, l’atmosfera del reality più spiato d’Italia potrebbe diventare davvero bollente.

GF Vip 7: i nuovi concorrenti sono già in quarantena

Il terzo nuovo concorrente del GF Vip 7 dovrebbe essere uno tra Milena Miconi e Manuela Villa. Oltre ai Vipponi veri e propri, in Casa dovrebbero entrare anche alcuni ospiti, come già successo nelle edizioni passate. Secondo le indiscrezioni, Alfonso Signorini starebbe pensando di schierare la squalificata Ginevra Lamborghini e Taylor Mega.