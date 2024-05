Quali sono le migliori serie tv fantasy di sempre? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Migliori serie tv fantasy

Il genere fantasy è da sempre uno dei generi preferiti, sia per quanto riguarda i film sia per quanto riguarda le serie televisive. Fenomeni soprannaturali, località fittizie, magia, streghe, draghi, vampiri, vanno oggi per la maggiore, proprio per questo le serie tv fantasy sono tra le più guardate in assoluto. Ma, quali sono le serie televisive di genere fantasy più belle di sempre? Scopriamolo adesso insieme.

Migliori serie tv fantasy: la classifica

Scopriamo insieme la classifica delle prime dieci serie tv di genere fantasy più belle di sempre:

Il trono di spade: 8 stagioni per questa serie tv che si svolge nell’immaginario mondo di Westeros dove si intrecciano le storie di alcune casate che lottano per la supremazia, ovvero i Lannister, gli Stark, i Baratheon e i Targayen. House of The Dragon: al secondo posto troviamo il prequel de “Il trono di spade”. Le vicende narrate si svolgono quindi precedentemente, 20 anni prima, con la guerra civile dei Targaryen. Good Omens: al terzo posto troviamo la serie tv britannico statunitense, in onda dal 2019. Ci sono una coppia, formata da un angelo e da un demone, che deve unire le forze per salvare il pianeta, poiché la fine dei tempi si avvicina in maniera inesorabile. One Upon A Time: al quarto posto troviamo la serie tv statunitense “C’era una volta“, andata in onda dal 2011 al 2018. In questa serie realtà e fantasia si fondono. Henry, un ragazzino di dieci anni, cerca di convincere la madre biologica, che lo aveva abbandonato, di vivere nel mondo delle favole. Streghe: andiamo indietro nel tempo, gli effetti speciali sono sicuramente inferiori a quelli delle serie più moderne, ma questa serie tv che parla delle sorelle Halliwell, che scoprono di essere delle streghe, è senza dubbio tra le più amate di sempre. The Witcher: al sesto posto troviamo questa serie, ancora in produzione, ambientata in un luogo dove vivono diverse creature magiche e dove Geralt, un cacciatore di mostri, deve combattere per proteggere le specie pacifiche da quelle bellicose. The Sandman: al settimo posto troviamo questa serie tv statunitense. Morfeo, il Re dei Sogni, dove essere fuggito dalla prigionia, cerca di risolvere il caos dovuto al suo imprigionamento. Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere: serie ambientata migliaia di anni prima di “Lo Hobbit” e della trilogia del “Signore degli Anelli.” I protagonisti devono affrontare la rinascita del male nella Terra di Mezzo. Queste oscure materie: al non posto le avventure di Lyra Belacqua e del suo incontro con streghe e orsi corazzati. Xena – Principessa Guerriera: altro tuffo nel passato per ricordare le avventure di Xena, la principessa guerriera in cerca di pace interiore nell’Antica Grecia.

E voi, siete d’accordo con questa classifica?

