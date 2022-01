Dopo tanti anni di relazione e matrimonio, un’altra coppia di vip si è lasciata. Questa volta è toccato a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la cui storia è durata ben 10 anni. I due lo hanno affermato pubblicamente e di persona con un comunicato stampa.

Era ormai da tempo però che circolavano delle voci; da qualche mese infatti diversi giornali ne avevano parlato, e la cosa era diventata sempre più insistente nelle ultime settimane. Nonostante tutto si è trattato di una bella storia d’amore, culminata con la nascita di due bambine.

La storia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La favola d’amore fra i due nasce già nel 2011: secondo le dichiarazioni di Vittorio Feltri, la storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe nata grazie a lui, che li avrebbe fatti incontrare durante una cena.

La showgirl usciva in quel momento da un periodo difficile, perché per un lungo periodo era stata vittima di una setta che fra le tante cose l’aveva portata al divorzio dal suo precedente marito Eros Ramazzotti. Proprio con Tomaso Trussardi sembra aver ritrovato la serenità dopo quel periodo buio.

Inizialmente furono tanti i motivi di insicurezza nei confronti della relazione. Fra i due c’è una piccola differenza di età (quando si sono conosciuti Michelle aveva 35 anni, e Tomaso 29) che all’inizio della storia sembrava potesse diventare un problema, ma alla fine non è stato così.

Nonostante tutto, sin da subito il legame fra i due è sembrato ben saldo. Tomaso Trussardi si è dimostrato immediatamente un uomo innamorato di Michelle e contento di costruire subito una famiglia con lei, partendo dal legame con la prima figlia di lei, Aurora Ramazzotti.

Il matrimonio e la nascita delle figlie

Infatti, solo due anni dopo l’inizio della relazione è nata la prima figlia della coppia, Sole. La piccola è nata il 10 Ottobre del 2013, e da subito è stata la più coccolata di tutta la famiglia. Esattamente un anno dopo, il 10 Ottobre del 2014 Michelle e Tomaso si sono sposati nel Palazzo della Ragione di Bergamo. La cerimonia è avvenuta nella più completa privacy, ed è stata completamente a prova di paparazzi. Nessuna pausa per la coppia in quel periodo: infatti l’8 Marzo del 2015 nasce Celeste, la seconda figlia della coppia.

La voglia di continuare ad espandere la famiglia non si è però esaurita. Infatti nel corso degli anni sia Tomaso che Michelle hanno più volte espresso il desiderio di avere un altro bimbo in famiglia, magari un maschietto. Col passare del tempo però la showgirl ha preferito dedicare più tempo alle figlie già nate, piuttosto che pensare ad una nuova gravidanza. Nonostante le numerose voci su una terza gravidanza, la coppia non ha più avuto altri figli.

L’inizio della crisi

La crisi fra i due sembrava essere presente già da diverso tempo, e nelle ultime settimane sempre più riviste di gossip ne parlavano. Fra i tanti motivi sembra esserci anche il desiderio di Tomaso per un terzo figlio e la reticenza di Michelle. La donna in un’intervista a Oggi raccontò che il marito le avrebbe sostituito la piccola anticoncezionale con una Zigulì, nel tentativo di allargare ulteriormente la famiglia. Negli ultimi tempi poi, un numero crescente di paparazzi aveva fotografato Michelle da sola o con le figlie, ma sempre senza Tomaso al suo fianco.

La coppia aveva smentito il tutto fino a poco tempo fa, finché non ha poi deciso di condividere la notizia della rottura. In una nota congiunta i due hanno affermato che: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.