Michelle Hunziker ha ormai dimenticato Tomaso Trussardi. La conduttrice svizzera si sta godendo una vacanza in Sardegna insieme a tutte le sue figlie e i beninformati sostengono che con loro ci sia anche il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker in Sardegna: Trussardi è solo un ricordo

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la separazione lo scorso gennaio, dopo dieci anni di unione e la nascita di due bellissime figlie. Poco dopo, la conduttrice svizzera è stata paparazzata accanto al medico sardo, nonché ex gieffino, Giovanni Angiolini. Anche se non ha mai confermato la relazione, i baci non mentono: Michelle e il dottore più bello d’Italia stanno vivendo una travolgente passione. Non a caso, Michelle si sta godendo una bellissima vacanza in Sardegna.

Michelle in Sardegna: di Giovanni non c’è traccia

La Hunziker è in vacanza con le figlie Aurora Ramazzotti, avuta da Eros, e le piccole Sole e Celeste, nate nel corso del matrimonio con Trussardi. Michelle condivide su Instagram diverse foto del soggiorno in Sardegna, ma non c’è traccia di Giovanni. Eppure, i beninformati sostengono che anche Angiolini sia in terra sarda. D’altronde, il chirurgo estetico ‘gioca in casa’ e sarebbe assurdo vederlo lontano dall’isola proprio durante l’estate.

Michelle e Giovanni usciranno allo scoperto?

Michelle e Giovanni usciranno allo scoperto? Molto probabilmente, la Hunziker sta aspettando che la relazione diventi seria prima di parlarne apertamente. D’altronde, la scorsa estate era ancora la signora Trussardi.