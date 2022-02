Dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker torna a far parlare di sé con “Michelle Impossible”, un one-woman show che ha debuttato nella prima serata di mercoledì 16 marzo 2022. Protagonista indiscusso del programma, insieme alla conduttrice, è stato anche Eros Ramazzotti, ex marito della Hunziker e padre della figlia Aurora.

L’ex coppia ha dimostrato di essere ancora in buoni rapporti, facendo sognare il pubblico e, diciamola tutta, confezionando con tanto di fiocco, un siparietto molto particolare indirizzato ai professionisti del gossip.

Michelle e Eros in tv, scatta il bacio

Non è la prima volta che succede. Al Festivalbar del 2003, un anno dopo il loro divorzio, Eros Ramazzotti aveva vinto con il celebre brano “Un emozione per sempre” e in quell’occasione la stessa Michelle gli aveva rubato un bacio.

19 anni dopo la storia si ripete proprio in occasione del debutto di “Michelle Impossible” e proprio un mese dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra la Hunziker e Tomaso Trussardi, durato 10 anni e da cui sono nate le due figlie della coppia, Sole e Celeste.

Michelle si emoziona con Maria De Filippi

Ad introdurre l’ospite più atteso della serata è stata Maria De Filippi, che ha raccontato in stile “C’è posta per te” la vita di Michelle Hunziker e di conseguenza anche la storia d’amore tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti.

Confermando le parole della regina di Canale 5, una Hunziker emozionata ha rivelato che da anni non cantava più “Più bella cosa” il brano, che il cantante aveva dedicato a Michelle quando erano ancora fidanzati, per paura di ferire qualcuno (probabilmente proprio l’ormai ex marito Tomaso).

Le frecciatine al gossip

Eros Ramazzotti ha cantato anche un altro suo famosissimo pezzo, “Fuoco nel fuoco” e a fine esibizione lui e l’ex moglie si sono resi protagonisti di un particolare siparietto che, se da un lato ha fatto sognare i fan, dall’altro ha fatto drizzare le antenne al gossip.

“Perché da vent’anni dicono che io e te dobbiamo tornare insieme?”, così ha esordito Michelle, provocando la risposta tagliente di Eros: “Perché non si fanno i ca…loro e perché devono vendere”, ovviamente la frecciatina del cantante era diretta dritta dritta a tutte quelle riviste di gossip che per anni hanno speculato su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Per citare un famoso meme, è il caso di dire che l’arco, questa volta, lo aveva proprio Ramazzotti.

Il bacio

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno poi confermato di essere amici e la conduttrice ha lanciato a sua volta un’altra frecciatina ai gossippari: “Almeno non scriveranno più che stiamo tornando insieme!”.

Qualche istante dopo però, ecco che a stuzzicare i magazine di cronaca rosa sono proprio loro con un bacio a stampo forse non proprio inaspettato.