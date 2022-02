Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la svizzera Michelle Hunziker si è buttata a capofitto sul lavoro, concentrandosi su diversi progetti tra cui un nuovo show che andrà presto in onda. Si chiama “Michelle impossibile” e verrà trasmesso su Canale 5, rete in cui ormai Michelle è di casa.

Scopriamo quando esce e di cosa si tratta nello specifico.

“Michelle impossible” quando va in onda il nuovo show

Il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker andrà in onda in due puntate mercoledì 16 e una settimana dopo, mercoledì 23 febbraio 2022. Lo show sembrerebbe essere cucito sulla presentatrice, che più volte ha saputo mostrarsi capace non solo in questo ruolo, ma anche per quanto riguarda il ballo e il canto.

Non a caso infatti è stata scelta come conduttrice di “All Together Now”, in compagnia di J-Ax a cui si sono aggiunti successivamente anche i colleghi Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone e che è solo l’ultimo dei suoi lavori più recenti. La Huziker inoltre, è anche un’attrice molto apprezzata a teatro.

Gli ospiti del programma

Pare inoltre che, sul palco di “Michelle impossible” ci sarà anche l’argentina Belen Rodriguez e stando al promo presentato durante una delle serate del Grande Fratello Vip, le prime due ospiti dello show condotto da Michelle saranno due dei volti più apprezzati della comicità contemporanea.

Stiamo parlando di Katia Follesa e Michela Giraud, che abbiamo avuto occasione di vedere anche a “Lol – chi ride è fuori”, programma comico di Prime Video condotto da Fedez.

Il look pensato per la conduttrice

Stando all’indizio volutamente lasciato da Michelle Hunziker sul proprio profilo Instagram, sembra proprio che durante “Michelle impossible” la conduttrice vestirà i meravigliosi abiti di Giorgio Armani. In un post pubblicato dalla stessa Michelle infatti eccola con un abito monospalla formato da un semplice top nero e da una parte bottom composta da una sottogonna sui toni del grigio ricoperta da uno strato di tulle nero decorato con un motivo a rete e illuminato da una cascata di strass ricamati.

La didascalia è chiara e recita: “Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro. Ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta”. A giudicare dalle sue parole, questo particolare “sodalizio” tra la Hunziker e Armani, più che una semplice prova costume si tratta di un vero e proprio gesto scaramantico!