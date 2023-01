Gli appassionati di moda e di costume si staranno chiedendo a che cosa sarà dedicata la nuova edizione del Met Gala 2023. Come ogni anno, l’evento più fashion che riunisce le star più famose presso il Metropolitan Museum of New York, avrà un tema specifico e un dress code da rispettare: che cosa accadrà nella nuova edizione?

Met Gala 2023: Karl Lagerfeld sarà l’ispirazione

Il Met Gala 2023 e la mostra del Costume Institute sarà dedicata all’eredità di una delle menti fashion più iconiche della storia, quella di Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019. Il tema scelto per la nuova edizione dell’evento coincide infatti con la mostra del Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute che, guarda caso, sarà intitolata proprio Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

La mostra e il tema a essa collegato

[…] esplorerà la metodologia artistica e il vocabolario stilistico dei disegni di Karl Lagerfeld attraverso i temi ricorrenti in più di 65 anni, dagli anni ’50 alla sua ultima collezione del 2019

Con Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, Andrew Bolton, curatore e responsabile del Costume Institute, e Amanda Harlech, collaboratrice storica dello stilista e consulente creativa di tutta la mostra, hanno l’importante compito di sintetizzare tutta la carriera dello stilista in circa 150 outfit.

Il dress code della serata sarà per questo connesso alla mostra e, guarda caso, si chiamerà “In onore di Karl“: tutti gli invitati e tutte le invitate, dunque, dovranno ispirarsi alla moda dello stilista, portando in alto la sua immortale memoria.

Scegliere il look da sfoggiare sul tappeto rosso del Met Gala 2023 sarà un vero e proprio colpo di ispirazioni e di creatività.

Infatti, se bene ci pensiamo, lo stile di Karl Lagerfeld ha attraversato nel corso degli anni numerosi cambiamenti. Epoche diverse, stili diversi, metamorfosi di ogni tipo: dal Lagerfeld dei primi anni, forse il più autentico, al Lagerfeld di Chanel o fendi, fino ad arrivare all’ultimo Lagerfeld, quello proprio “alla Lagerfeld”.

Quando ci sarà il Met Gala 2023?

Ormai è ufficiale: il Met Gala 2023 si terrà lunedì 1° maggio 2023 a New York. Dal 2005 l’evento fashion si è sempre svolto il primo lunedì di maggio. Rimangono fuori il 2020, anno in cui il Met Gala è stato purtroppo annullato, e il 2021, anno in cui l’evento è stato posticipato al mese di settembre, a causa della pandemia da Covid19.

Quali saranno gli ospiti speciali del Met Gala 2023?

Il 18 gennaio 2023 Vogue ha annunciato che gli ospiti speciali del Met Gala 2023 saranno Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa e Anna Wintour. Ognuno di loro sarà co-presidente ufficiale della grande serata.

Dove si può vedere il Met Gala 2023?

Come ogni anno il Met Gala 2023 sarà visionabile sul livestream di Vogue. Ancora, però, non sono stati annunciati i presentatori ufficiali della serata che, come ogni edizione, sono pronti a intervistare in diretta gli invitati e le invitate.

Il tema del 2023 porterà sul red carpet look iconici e i fan dell’evento non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà la sera del 1° maggio 2023. Ricordare Karl Lagerfeld sarà un onore, così come sarà un onore godere della bellezza di tutti gli outfit in suo onore.