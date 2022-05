Met Gala 2022: i look più belli del red carpet

Come ogni anno, migliaia di celebrites internazionali hanno sfilato lungo il tappeto rosso del Metropolitan Museum per il Met Gala 2022. La festa dell’anno che apre la mostra In America: An Anthology of Fashion del Costume Institute, rivolta quest’anno alla nascita dello “stile americano”.

Tutti gli ospiti sono arrivati non solo con look ad effetto, abiti eccentrici e abiti vintage ma hanno sfoggiato anche beauty look creativi e magnifici. Vediamo i look più belli di questo MetGala 2022

Met Gala 2022: i look più belli

Quest’anno il tema del dress code era White Tie & Gilded Glamour, uno stile molto formale tipico di un evento di grande eleganza ed esclusivo, come un Gala o un Gran Ballo, ispirandosi alla moda di New York all’inizio del secolo.

L’epoca che ha ispirato quest’anno la Costume Institute è la Gilded Age, periodo che va dal 1870 al 1900, conosciuta come età dell’oro americana. Quest’anno tutti gli ospiti sono stati liberi di tracciare il proprio percorso e di interpretare come meglio credevano il tema, sfoggiando come sempre dei look indimenticabili ed eccentrici.

Blake Lively & Ryan Reynolds

Blake Lively e Ryan Reynolds sono stati i primi ad arrivare sul red carpet.

Marito e moglie insieme a Regina King e a Lin-Manuel Miranda, sono stati gli host di questo MetGala 2022. L’attrice, Blake Lively, quest’anno ha regalato delle forti emozioni al suo pubblico. Considerata la regina del MetGala, ha stupito tutti con il suo abito dell’Atelier Versace che cambia colore e si ispira alla Statua della libertà. Il suo abito era composto da un busto e un lunghissimo strascico, con un drappeggio sulla parte posteriore. Inoltre, indossava dei guanti lunghi fin sopra al gomito. L’attrice ha lasciato i capelli biondi sciolti impreziositi da un diadema sul capo. Ryan Reynolds indossava un completo in velluto firmato Ralph Lauren. Per quanto riguarda il beauty look diBlake Lively, il suo make-up artist ha deciso di mettere in risalto i suoi occhi azzurri con un ombretto arancione e dei punti di luce agli angoli degli occhi.

Kim Kardashian

Moltissime celebrità quest’anno hanno voluto indossare dei pezzi d’archivio e vintage. Tra queste Kim Kardashian ha indossato l‘iconico abito di Jean Louis indossato da Marilyn Monroe nel 1962 al Madison Square Garden di New York con cui cantò Happy Birthday al Presidente John Kennedy. Per quanto riguarda il beauty look, Kim, ha anche cambiato il suo colore di capelli in biondo platino. I capelli erano raccolti in un mini chignon e il make-up era dai toni brown.

Gigi Hadid

Gigi Hadid ha sfilato sul red carpet con una creazione esclusiva, total red, di Atelier Versace. Maxi cappa, bustino e fuseaux in lattice. Inoltre si è presentata sul red carpet con un rossetto di un rosso intenso effetto lacca, ed occhi lasciati nude con un filo di mascara. I capelli erano raccolti in uno chignon.

Cara Delevigne

La supermodella Cara Delevigne ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look. Si presentata sul red carpet ha petto nudo completamente ricoperto d’oro con strategiche coperture sopra i capezzoli. Il look era formato da scarpe con plateau rosso, pantaloni di raso rosso, giacca rossa e bastone. Il make-up era semplice e anche questo dorato e brillante. I suoi occhi erano, infatti, ricoperti da glitter dorati.

Kaia Gerber

La modella Kaia Gerber ha sfoggia un look fantastico. Ha scelto di indossare un abito di Alexander McQueen fatto di paillettes e trasparenze color platino. Il suo look era completo con questa chioma lunga e riccissima, fermata da due fermaglio gioiello. Per il make-up, anche in questo caso si è deciso di optare per un nude ed un filo di eyeliner.

Alicia Keys

La cantante, Alicia Keys, ha reso omaggio alla sua città natale di New York City. È arrivata sui gradini del Metropolitan Museum of Art in un abito argento e mantello nero ricamato con lo skyline di Manhattan da Ralph Lauren. Ma il glamour non si è fermato qui! Alicia Keys ha indossato orecchini Tiffany & Co. Archives in platino-iridio con diamanti e smeraldi e un braccialetto Tiffany & Co. Archives in oro e platino con diamanti, smeraldi e zaffiri Montana. La cantante ha anche impreziosito il suo hair look. La sua lunga treccia era impreziosita da dischi gioiello e baby hair adornati da piccolissimi punti luce, applicati anche lungo il tratto di eyeliner.

Anna Wintour

La direttrice editoriale di Vogue America nonché assoluta supervisor del Met Gala, Anna Wintour, ha scelto ancora una volta Chanel, una creazione con cappa variopinta, completata da una corona sul capo.