Mercedesz Henger ha vuotato il sacco su Edoardo Tavassi e sui loro rapporti dopo l’Isola dei Famosi. I due si sono visti e hanno chiarito tante cose, ma non c’è nessuna relazione in corso.

Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi

Prima di lasciare l’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi avevano ammesso di volersi conoscere lontano dalle telecamere. A distanza di qualche tempo dalla fine del reality honduregno, hanno avuto modo di vedersi? Entrambi hanno dichiarato che si sono visti, chiarendo tutti i detti e non detti dell’Isola, ma non è accaduto nulla in più.

Le parole di Mercedesz Henger

Via Instagram, Mercedesz ha dichiarato:

“Volevo dire una cosa su Edo: mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare, ma ciò non significa come mi accusate voi che ‘non mi interessa Edo’, anzi.. ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa”.

Sia la Henger che Tavassi, quindi, non hanno tempo da dedicare ad una eventuale frequentazione. In altre parole, la passione non è tale da spingerli a conoscersi realmente. Nonostante tutto, Mercedesz ha voluto lasciare una speranza ai fan.

Mercedesz lascia una speranza ai fan

La Henger ha concluso:

“Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirla. Come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete, e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi lui ottenga tutto quello che desidera”.

Mercedesz ha lasciato una speranza ai fan, eppure, alla luce di quanto dichiarato da ambo le parti, un dubbio sorge. Che stiano aspettando il ritorno in tv di Pomeriggio 5 per mettere in scena un finto legame? Staremo a vedere.