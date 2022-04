Chi è Mercédesz Henger: attrice, influencer e personaggio televisivo, ha partecipato a film, ma è conosciuta soprattutto per L’isola dei famosi. Non molti conoscono però la sua storia, quella della sua famiglia e la carriera prima del reality.

Chi è Mercédesz Henger

Nasce il 18 agosto 1991 a Gyor ed è la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. Conosciuta col cognome della madre, quando ha debuttato nel cinema nel 2002 con un cameo in Gangs of New York di Scorsese, dove compare proprio la madre. Ha un fratello, Riccardo Schicchi Jr. e Jennifer Caroletti, figlia della madre e di Massimiliano Caroletti.

Studia alla Marymount International School di Roma e poi alla St.

George’s British International School. Si è poi trasferita in Inghilterra per continuare gli studi ad Oxford e studia psicologia all’Università di Southampton. Mercédesz ha dichiarato di aver lasciato l’Italia a causa del bullismo ricevuto per il lavoro della madre. Come già detto, debutta nel cinema nel 2002, mentre nel 2003 posa per un photo shoot per una rivista per ragazzi. Nel 2005 è in un video musicale della madre, My Heart is Dancing.

Nel 2006 vince il titolo Miss Volto e inizia a fare la modella per Roma Sposa e Alviero Martini. Nel 2008 torna al cinema nel ruolo di Orsola Iuvara nel film Bastardi di Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado. Nel 2009 invece è nel ruolo di Chiara in Torno a vivere da solo di Jerry Calà e posa per il suo primo calendario.

Nel 2016 partecipa a L’isola dei famosi e arriva come terza finalista. Da quell’anno inizia a frequentare i salotti di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, a volte con la madre. Tra il 2017 e il 2019 prende parte a Le Iene, sempre con la madre. Nel 2018 debutta come cantante collaborando con Btsound con il single Boomerang. Tra il 2019 e il 2021 torna come opinionista nel programma di Barbara D’Urso Live – Non è la D’Urso, mentre nel 2022 decide di tornare all’Isola dei famosi.

Vita privata

Mercédesz Henger è impegnata dal 2018 con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Relazione molto turbolenta, i due si lasciano e si riprendono spesso. Inoltre non aiutano le accuse della madre di lei, Eva Henger, nei confronti del ragazzo, che secondo lei ha avuto comportamenti violenti verso la figlia.

I due hanno respinto le accuse, definendo la Henger come una bugiarda che avrebbe cambiato versione più volte per motivi economici. Il fratello minore invece ha dichiarato di non avere più rapporti con Mercédes per il rapporto con Lucas. La ragazza ha risposto che il fratello è stato plagiato dalla madre.

Madre e figlia si sono riappacificate nel 2019 nel salotto della D’Urso. Sempre nello stesso anno però, ci sono state turbolenze fra le due, a causa della decisione della ragazza di rivelare che Riccardo Schicchi non era il vero padre. Eva Henger ha criticato la scelta, dicendo che Schicchi fosse orgoglioso di essere il padre della ragazza e voleva che fosse mantenuto il segreto, nonostante amici e familiari sapessero la verità.