Edoardo Tavassi conosciuto per essere il fratello di Guendalina Tavassi, ha fatto parlare di sé per aver avuto una relazione con Diana Del Bufalo. È il naufrago della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 insieme alla sorella Guendalina.

Chi è Edoardo Tavassi

Nato e cresciuto a Roma, lo conosciamo per essere il fratello di Guendalina Tavassi e per aver avuto una relazione con Diana Del Bufalo. Non è molto presente nella scena della televisione italiana o dello spettacolo a differenza della sorella. È apparso per la prima volta in televisione nel 2011, partecipando come ospite all’undicesima edizione del Grande Fratello e dove ha fatto scoppiare una discussione con Pietro Titone. Non abbiamo moltissime notizie sul suo conto infatti è abbastanza difficile redigere una sua biografia.

Oltre ad apparire una sola volta in Tv e su Instagram, dove sponsorizza diversi prodotti e dove pubblica foto e storie della sua vita privata con amici e parenti. Non sembra avere alcuna mira a diventare una persona famosa. Allora di cosa si occupa? Come abbiamo detto precedentemente la privacy è al primo posto e le notizie sono molto scarse. Dai vari rumors si evince che si occupi di videomaking e doppiaggio, ma non si ha la certezza al riguardo.

Vita privata

Dopo essersi lasciato con Lucia Martella, Edoardo Tavassi inizia a frequentarsi con Diana Del Bufalo ad inizio marzo 2020. Insieme avevano formato una delle coppie più curiose e divertenti dello showbiz. Sui social, dove la loro relazione era uscito allo scoperto, dilettavano i propri fan con post, video e dirette divertenti. Dopo la lunga tormentata storia d’amore con Paolo Ruffini, Diana aveva ritrovato il sorriso accanto ad Edoardo Tavassi. La loro relazione, però, dura soltanto qualche mese, infatti i due si sono lasciati ad ottobre dello stesso anno.

Ed è proprio sui social che danno la notizia del loro addio. Lo fa per prima Diana, anticipando ogni forma di gossip, pubblica un lungo post su Instagram in cui ringrazia Edoardo per tutto quello che è stato e che sarà dedicandogli parole piene di amore e gentilezza. Sono ancora oggi molto amici, tanto che spesso appaiono sui social insieme ad altri amici.

Curiosità