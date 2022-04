Alla fine Chi è riuscito a fotografare l’elefante bianco: Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono stati “beccati insieme” dai paparazzi di Alfonso Signorini fresco reduce dalla conduzione del Gf Vip e lei, rispondendo ad una domanda tutto sommato molto mainstream ha risposto: “Come va tra noi? Chiedetelo a Fabbri”.

E quelli di Chi si son detti: “Fabbri chi?”. Fabbri Dario, l’analista di geopolitica con il quale Mentana sta conducendo le sue colossali (e belle, oltre che doverose) maratone sulla guerra fra Russia ed Ucraina.

Mentana e Fagnani finalmente “beccati” insieme

Insomma, l’arcano è stato svelato e, data la nota ironia ed intelligenza di Francesca, non poteva non passare per una frecciata salace da “fidanzata velenosa” al tempo che il “suo” Enrico dedica ai doveri della professione.

Le rare foto della coppia sono state scattate dopo una cena a Roma, in un ristorante ai Parioli. I due giornalisti sono usciti insieme e la presenza dei paparazzi sembra averli divertiti e rilassati, in controtendenza con il mood “urticante” che di solito si accompagna all’individuazione dei fotografi del gossip. D’altronde c’è il dato empirico per cui il direttore del TgLa7 con le sue maratone di momenti per concedersi un po’ di leggerezza ne ha davvero pochi.

Francesca come Marzullo: domanda e risposta

Ecco perché uno dei rari momenti liberi della coppia di giornalisti si è trasformato in un siparietto sardonico sugli impegni di lui: secondo Chi infatti Fagnani ha risposto ad alcune domande indugiando in una sorta di auto intervista alla “Marzullo” ed in particolare sulle domanda delle domande: su come vada la storia con Mentana. E a risposta è stata da applauso: “La domanda mi coglie di sorpresa, dovresti chiederlo a Dario Fabbri, l’analista di geopolitica con cui è in diretta da oltre un mese”.