Giorgia Meloni ha festeggiato il suo compleanno a casa della sorella Arianna. A sorpresa, è arrivo un ospite speciale, l’ex compagno Andrea Giambruno e papà di sua figlia Ginevra: tra i due c’è un ritorno di fiamma?

Giorgia Meloni, alla festa di compleanno anche l’ex compagno Andrea Giambruno

Così sembra. O almeno così mostrano le foto pubblicate sul profilo Instagram di Diva e Donna e riprese da Dagospia. Nelle ultime ore, infatti, le prime pagine delle cronache rosa sono state invase da voci che suggeriscono un possibile riavvicinamento tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Dopo il brindisi sulla terrazza di Fratelli d’Italia con un centinaio di ospiti, lo scorso 15 gennaio la premier italiana ha deciso di festeggiare il suo 47esimo compleanno anche tra gli amici e familiari più intimi, a casa della sorella Arianna. Tra gli invitati anche Andrea Giambruno. Gli scatti mostrano Giorgia Meloni vestita di bianco attraversare la strada con un grande mazzo di fiori gialli, mentre l’ex compagno esce dal palazzo dopo cena. Secondo quanto riportato dalla rivista settimanale Oggi, i due continuano ad essere molto legati, tanto che riescono ad incontrarsi regolarmente nella periferia monzese, dove l’ex compagno ha casa, lontani da occhi indiscreti. Fonti vicine alla coppia non escludono la possibilità di un ritorno imminente.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: ritorno di fiamma o un rapporto civile per la figlia?

La fine della loro storia d’amore è stata annunciata lo sorso 20 ottobre tramite un post su Instagram di Giorgia Meloni, subito dopo gli imbarazzanti fuorionda di Andrea Giambruno di Striscia la Notizia. Nonostante la separazione, i due sono sempre rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia Ginevra. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, termina qui. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò ad ogni costo una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre“, aveva dichiarato la premier. Tuttavia, dopo la rottura, i due hanno continuato a vedersi: lui ha lasciato casa, ma è stato avvistato a Palazzo Chigi, alla festa di Fratelli d’Italia e alla recita natalizia della figlia. Giorgia Meloni, invece, avrebbe trascorso le festività dagli ex suoceri. Al momento i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito i rumors, probabilmente per evitare di alimentare ulteriormente i gossip. Resta il dubbio: ritorno di fiamma o rapporto civile per amore della figlia?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Cristiano Iovino: “Tra me e Ilary Blasi non c’è stato solo un caffè” | DonneMagazine.it

Guenda Goria è incinta: la tanto attesa gravidanza è arrivata | DonneMagazine.it