Guenda Goria è incinta. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno di diventare mamma. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Guenda Goria è incinta: la tanto attesa gravidanza è arrivata

Guenda Goria ha annunciato di aspettare il primo figlio dal compagno Mirko Gancitano. Dopo l’intervento di rimozione di una tuba dovuto a una gravidanza extrauterina, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è finalmente in dolce attesa. A comunicarlo è stata lei stessa ospite, insieme al futuro marito, di Caterina Balivo al programma televisivo “La volta buona”. Queste le parole di Guenda Goria: “sono un pò emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono tre anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo.” Insomma una splendida notizia, dopo la diagnosi di endometriosi, la rimozione di una cisti e la gravidanza extrauterina. Era stata solamente la scorsa estate quando l’attrice aveva dichiarato di non poter avere figli naturalmente, perché l’unica tuba che ha non funzionava bene. A quanto pare però le cose sono andate diversamente e presto Guenda realizzerà il suo grande sogno di diventare mamma. Ancora non si conosce il sesso del bimbo, in passato Guenda aveva rivelato di sperare di avere una femmina per chiamarla Carla, come sua nonna che non c’è più. Intanto, anche la mamma di Guenda, Maria Teresa Ruta, ha voluto esprimere la propria gioia su Instagram: “condivido finalmente la gioia con voi. Diventerò nonna. Stavo seguendo gli sviluppi di questo momento così bello, così unico, così speciale, così gioioso. Ho seguito questi momenti difficili, complicati, impegnativi di Guenda. L’endometriosi, la gravidanza extrauterina, la perdita di una tuba…. ma finalmente vi posso dire che Guenda aspetta!”

Guenda Goria, presto le nozze con Mirko Gancitano

Come abbiamo appena visto, Guenda Goria è incinta, lei e il fidanzato Mirko Gancitano stanno quindi per diventare genitori. Ma non solo, il prossimo 16 maggio convoleranno a nozze. La coppia aveva già celebrato la loro unione con un rito non ufficiale a Santo Domingo, un sorpresa organizzata dallo stesso Mirko per Guenda: “io non sapevo niente. Un giorno mi ha portata in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, ‘Dal Verde’ di Calcutta, mi ha sussurrato ‘fidati di me'”, aveva raccontato l’attrice al settimanale Chi. Per quanto riguarda il matrimonio in Italia, Guenda aveva rivelato che faranno due cerimonie, una a Luino, sul Lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta della madre, e una a Mazara del Vallo dove invece è nato Mirko.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Zaccagni papà bis: la moglie Chiara Nasti è incinta del secondo figlio

Genitori medusa: chi sono, cosa significa e perché bisognerebbe esserlo