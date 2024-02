Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati?

Secondo le ultime indiscrezioni c’è aria di crisi tra l’ex velina Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini. C’è chi sostiene che i due non arriveranno nemmeno a San Valentino. Lo scorso weekend, Melissa Satta lo ha trascorso sulla neve, per l’esattezza a St. Moritz, dove si è anche svolta una sfilata di moda. Tanti infatti erano i vip presenti, da Kate Moss, a Anne Hathaway, a Victoria dei Maneskin. Insieme a Melissa c’erano anche delle sue amiche ma nessuna traccia di Matteo Berrettini. Nonostante il tennista possa essere impegnato con gli allenamenti, il tutto fa pensare a una crisi tra i due, visto, tra l’altro, che sui social, ad esempio, è un pò che non si vedono insieme. Per ora nessuno dei diretti interessati ha né confermato né smentito una crisi ma del resto manca poco alla festa degli innamorati, che sarà sicuramente l’occasione giusta per tutti i fan della coppia per capire se la love story è giunta al termine o se le voci di una crisi sono appunto solamente delle voci.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: la storia d’amore

Nelle ultime settimane si susseguono le voci circa una crisi tra l’ex velina Melissa Satta e il tennista italiano Matteo Berrettini. Melissa Satta dopo la fine del matrimonio con il calciatore tedesco Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto un figlio, Maddox, e la fine della relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti, ha ritrovato l’amore accanto al tennista Matteo Berrettini, di dieci anni più piccolo di lei. I due sono sempre sembrati molto innamorati e affiatati, tanto che la loro storia ha fatto emozionare tantissime persone. I due si sono conosciuti a Miami, durante una cena di amici comuni. Dopo hanno iniziato a sentirsi. A Vanity Farir, Melissa Satta aveva raccontato cosa l’ha colpita di Matteo Berrettini: “l’unica cosa che mi sono detta dopo il divorzio era: mai più sportivi. Volevo la normalità, la famosa routine appunto. Ho avuto una relazione che non è andata, forse perché l’altro si ritrova in una normalità con me e quindi le cose non funzionano.” Queste invece le sue parole circa la differenza d’età tra lei e il tennista: “certo ho un bagaglio di esperienze importanti, ma anche lui ha un grande bagaglio di responsabilità. Ci sono uomini di 50 anni, garantisco, che non sanno che cosa sia un impegno. Essere un tennista a quel livello è una vita di sacrifici, io non lo sapevo e ho anche letto Open di André Agassi per capirlo.”

Solamente lo scorso mese di novembre i due hanno trascorso un romantico weekend in Svizzera, mostrandosi davvero molto innamorati. Adesso però le cose sembrano cambiate, staremo a vedere se uno dei due confermerà o meno la fine della relazione.

