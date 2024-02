Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire come mai.

Perché Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati?

Dopo circa 4 anni di relazione, pare proprio che la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sia giunta al capolinea. L’influencer e l’imprenditore bresciano sembravano più innamorati che mai, proprio di recente hanno anche fatto una vacanza da sogno in Messico. Adesso invece arriva la notizia che i due si sono lasciati. Nonostante ancora nessuno dei due diretti interessati abbia confermato o smentito l’indiscrezione della fine della loro storia d’amore, Deianira Marzano sembra sicura della notizia, tanto da aver aggiornato i suoi follower tramite una storia su Instagram. Pare che il motivo della fine della relazione sia la mancata proposta di matrimonio da parte di lui, in quanto Giulia voleva appunto sposarsi. Alcune fonti vicine ai due, riferiscono che sia stata la famiglia di lui ha frenare il giovane, in quanto non vedrebbero di buon occhio la conduttrice romana. I Beretta, pare appunto che non siano mai stati troppo felici della relazione iniziata da Carlo, che è l’unico erede della famiglia, in quanto i due giovani appartengono a due mondi completamente diversi. Giulia De Lellis e Carlo Beretta effettivamente non appaiono più insieme sui social da un pò, e anche questo fa pensare che la storia sia davvero finita. Come detto prima, ancora nessuno dei due diretti interessati ha né smentito né confermato. Restiamo in attesa di ulteriori notizie.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, pare che la storia d’amore tra l’influencer e conduttrice Giulia De Lellis e l’imprenditore bresciano Carlo Beretta sia giunta al capolinea. Giulia De Lellis è diventata nota al pubblico come corteggiatrice di Andrea Damante al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Giulia e Andrea sono usciti da programma insieme ed è stato proprio grazie ad Andrea che Giulia ha conosciuto Carlo Beretta, il rampollo della potente famiglia produttrice di armi. Una volta finita la relazione con Damante, Giulia e Carlo hanno cominciato a frequentarsi, fino a innamorarsi e a vivere un vero e proprio amore da favola. Giulia De Lellis, nel corso di una intervista, aveva raccontato che era rimasta colpita dall’eleganza e dalla dolcezza con la quale Carlo l’aveva corteggiata, dicendo di non aver mai conosciuto una persona più buona e rispettosa di Beretta. Sui social i due hanno condiviso spesso scatti e video della loro storia, mostrandosi sempre molto innamorati. Di recente avevano anche cambiato casa, scegliendo insieme arredamento e accessori del nuovo appartamento. La notizia della fine della loro relazione quindi stupisce sicuramente un pò tutti. Come detto precedentemente, pare che alla base della rottura ci sia la mancata richiesta di matrimonio da parte di Carlo.

