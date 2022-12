Mediaset ha deciso di apportare qualche cambiamento alla programmazione del mese di dicembre. Durante le vacanze natalizie andrà in vacanza Uomini e Donne, mentre il GF Vip sarà sospeso nella messa in onda del sabato.

Mediaset: cambio di programmazione a dicembre

Cambio di programmazione di Mediaset per il mese di dicembre. La prima grande modifica del palinsesto riguarda il GF Vip, che viene sospeso nella messa in onda del sabato. Il reality condotto da Alfonso Signorini manterrà la puntata del lunedì, per cui viene ridotto ad un solo appuntamento settimanale. Al posto del Grande Fratello Vip, sabato 24 dicembre va in scena il concerto de Il Volo, mentre il 31 dicembre il classico Concerto di Capodanno condotto da Federica Panicucci.

Perché il GF Vip è stato sospeso?

Anche se Mediaset non ha fornito spiegazioni in merito alla sospensione del GF Vip, possiamo immaginare che la messa in onda del sabato sia saltata a causa dei bassi ascolti. L’ultima diretta ha visto lo scontro con Ballando con le Stelle, vinto da Milly Carlucci con il 26% di share, contro il 16% di Alfonso Signorini. Inoltre, c’è da sottolineare che il reality più spiato d’Italia è andato in onda a Natale soltanto durante la prima ondata di pandemia da Covid-19.

Mediaset sospende Uomini e Donne

Il cambio di programmazione di Mediaset nel mese di dicembre riguarda anche Uomini e Donne. Come vuole la tradizione, il format di Maria De Filippi andrà in vacanza venerdì 23 dicembre e tornerà in scena lunedì 9 gennaio.