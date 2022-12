Durante una “bastard battle” al GF Vip, Oriana Marzoli ha tirato in ballo ancora una volta Stefano De Martino. La Vippona ha fatto una battuta che ha lasciato tutti senza parole.

GF Vip: Oriana tira in ballo Stefano De Martino

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Oriana Marzoli si è scagliata contro Antonino Spinalbese tirando in ballo Stefano De Martino. La bella venezuelana ha tuonato: “Antonino mi ha usata come Belen ha usato lui, è il karma! E lei c’ha visto lungo e l’ha mollato per Stefano che è troppo bello. Della serie ‘ciao io torno con il mio ex marito’. Perché De Martino è troppo bello, se lo paragoni con l’altro“.

Nelle ultime ore, Oriana ha pronunciato ancora una volta il nome del marito della Rodriguez.

La bastard battle tra Oriana e Daniele

Il nome di De Martino è saltato fuori durante una “bastard battle”, che ha visto Oriana contro Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha tuonato: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia cara bella“. La battuta ha fatto scoppiare a ridere tutti i Vipponi, mentre la Marzoli si è difesa così:

“Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti!”

Stefano De Martino nei sogni di Oriana

A quanto pare, Oriana Marzoli è arrivata in Italia informandosi molto bene sulla vita sentimentale di Antonino Spinalbese. Non solo, le sue attenzioni sono state rivolte anche a Stefano De Martino, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.