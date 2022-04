I Me contro Te sono da anni gli idoli dei bambini. Nel 2022 riescono ad aggiudicarsi perfino un David di Donatello per il film Me contro Te: il film – Il mistero della scuola incantata. Il secondo film dei famosi youtuber ottiene il David dello Spettatore per il maggior numero di biglietti venduti.

Il film ha incassato, al 1° settembre 2021, 4 milioni di euro.

Me contro Te: il David dello Spettatore

Il duo amato dai più piccoli riceverà il premio il 3 maggio, quando ci sarà la cerimonia di premiazione trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1 dagli studi di Cinecittà, con la conduzione di Carlo Conti e Drusilla Foer.

I Me contro Te hanno iniziato le riprese del film dal 17 agosto 2020 e hanno pubblicato lo stesso giorno un trailer sul proprio canale YouTube. Le riprese durano circa cinque settimane e sono girate a Roma. Inizialmente il film doveva uscire il 1° gennaio 2021, ma a causa della pandemia, viene distribuito il 18 agosto 2021.

Il 1° settembre 2021 il duo annuncia l’uscita di un terzo capitolo della loro saga, Me contro Te – Il film: Persi nel tempo, uscito nello sale il 1° gennaio 2022.

Il premio

Il premio, annunciato da Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano. Il film, diretto da Gianluca Leuzzi, da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, ha ottenuto il premio poiché ha totalizzato il maggior numero di spettatori, che vengono calcolati tra il 1° marzo 2021 e il 31 marzo 2022, sulla base dei dati di Cinetel. Secondo Cinetel il film è stato visto da 805,559 spettatori.

La trama del film

In una scuola che sta per riaprire dopo anni di abbandono, la cerimonia di inaugurazione vede come ospiti Luì e Sofi, con il loro amico Pongo. Il preside della scuola, però, si comporta in modo strano. A interrompere la festa ci sono due presenze inquietanti: il Signor S e la sua assistente Perfidia. Il nemico scaglia un incantesimo su Pongo, che cade in un sonno profondo. I due quindi devono di nuovo fare i conti con il grande nemico e recuperare un tesoro che si nasconde nella scuola per salvare il loro amico.