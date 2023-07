Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono pronti per il matrimonio? Secondo alcune indiscrezioni le nozze sembrerebbero vicine, ma in realtà la coppia non ha mai sentito l’esigenza di sposarsi.

Matrimonio in vista per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono legati dal 2002 e sono molto innamorati. La coppia, pur avendo una relazione stabile e duratura e due figli, non ha mai sentito l’esigenza di convolare a nozze. Hanno scelto di vivere la loro lunga relazione sentimentale senza firmare nessun documento, basandosi solo ed esclusivamente sul loro amore. Eppure da anni si vocifera di un matrimonio imminente. Voci che si fanno sempre più insistenti e che sono tornate in queste settimane. Silvia Toffanin ad oggi è una delle conduttrici di punta dei canali Mediaset. Padrona di casa di Verissimo, ha davvero pochi rivali in termini di ascolti. La sua carriera sta andando a gonfie vele e secondo alcuni mancherebbe solo il matrimonio con Pier Silvio per farla sentire più completa. “Ho sentito tante cose sul nostro conto ma la verità è che stiamo bene così” ha dichiarato la conduttrice, parlando lei stessa delle nozze e del fatto che non hanno mai voluto fare questo importante passo. Qualcuno ha addirittura insinuato che i due si sarebbero sposati in gran segreto, ma la verità è che i due non sentono l’esigenza di fare questo step, perché stanno bene così, con la loro relazione e la loro famiglia. Per questo nonostante le tante indiscrezioni, si inizia a pensare che non ci sarà mai un matrimonio.



Matrimonio in vista per Silvia Toffanin e Pier Silvio? La promessa a Silvio Berlusconi

Le indiscrezioni su un imminente matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono sempre più insistenti. L’indiscrezione principale parla di un’ipotetica promessa fatta a Silvio Berlusconi. Secondo alcune voci, Pier Silvio Berlusconi avrebbe promesso a suo padre, mentre lottava contro la sua malattia, che avrebbe sposato Silvia Toffanin. Una notizia che secondo alcuni è una fake news, mentre secondo altri si tratterebbe della verità. Dopo più di vent’anni d’amore e due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, convolare a nozze potrebbe essere un ulteriore passo importante nella vita di coppia. E un modo per mantenere la promessa fatta al leader di Forza Italia, quando era ricoverato al San Raffaele, prima della sua scomparsa. Secondo Diva e Donna, i due sarebbero stati ad un passo dalle nozze nel 2016, ma il matrimonio sarebbe stato rinviato per un problema di salute di Silvio Berlusconi. In realtà, fonti ben informate e vicine alla coppia, hanno smentito l’indiscrezione, sottolineando che Silvio Berlusconi ha sempre ammirato il rapporto tra il figlio e la nuora, in grado di essere felici senza bisogno di un matrimonio per certificare il loro amore. Per il momento Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si godono il loro amore senza ulteriori promesse, ma non è detto che un domani non possano decidere di fare anche questo importante passo.