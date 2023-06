Silvia Toffanin rappresenta ormai uno dei volti più amati della televisione italiana. Ex modella italiana, showgirl e conduttrice televisiva del noto programma Verissimo. Ma come è cambiata dagli esordi ad oggi? Ecco il prima e dopo la chirurgia estetica.

Silvia Toffanin è rifatta? Prima e dopo la chirurgia estetica

Gli esordi di Silvia Toffanin risalgono nel 1997 con la partecipazione a Miss Italia, dove arriva tra le prime classificate. Il debutto in televisione arriva nel 2000, quando viene scelta come letterina nello storico quiz di Canale 5 Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Nel 2002 partecipa allo show Mosquito su Italia 1. Nello stesso anno poi debutta anche come conduttrice nel programma Nonsolomoda. La vera notorietà, però, arriva a settembre 2006 quando debutta al timone di Verissimo, programma che conduce ancora oggi. Silvia Toffanin ha conquistato fin da subito il pubblico italiano grazie alla sua personalità. Fin dai suoi esordi, è sempre stata riservata, discreta ed umile. Molto semplice e dai modi gentile, la conduttrice è sempre stata composta e mai sopra le righe. Proprio per questo, anche il suo stile rispecchia la sua personalità estremamente elegante. A contraddistinguerla, infatti, anche i suoi look femminili e raffinati. Tailleur pastello, abiti lunghi e gonne plissettate. Così anche per il beauty look, caratterizzato sempre con toni nude e chioma morbida. Talmente chic che in molti la definiscono la Kate Middleton italiana. Una bellezza davvero semplice e naturale. Tuttavia, anche Silvia Toffanin sembrerebbe aver ceduto a qualche ritocchino estetico.

Il prima e dopo la chirurgia estetica di Silvia Toffanin

Dunque, anche Silvia Toffanin sarebbe rifatta. Ma in cosa? Stando a quanto riportano alcuni utenti del web, la conduttrice televisiva avrebbe subito un intervento al seno. Secondo altri, invece, avrebbe utilizzato qualche ritocco estetico per le labbra, che con il passare degli anni sembrano avere assunto un volume maggiore. O sarà semplicemente ricorsa al filler? Guardando le foto del prima e dopo anche gli zigomi sembrerebbero leggermente più alti e definiti. In molti pensano che la conduttrice fatto qualcosa ai denti. Oltre ad essere notevolmente più bianchi, sembrerebbero avere una linea totalmente diversa da prima. Silvia Toffanin ha rifatto anche i denti o ha solo utilizzato le cure giuste? Al momento ancora nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata sui presunti ritocchi estetici. C’è da dire però che, nonostante tutto, la conduttrice non ha mai stravolto i lineamenti del suo viso. La conduttrice, infatti, appare sempre molto naturale. Il prima e dopo la chirurgia estetica è praticamente impercettibile. Il suo fisico mozzafiato e la sua pelle perfetta è merito anche di una sana alimentazione e tanto sport. Come ha dichiarato lei stessa, pratica fin da piccola equitazione, kick boxing, palestra e danza. Inoltre, è molto attenta all’alimentazione: segue una dieta equilibrata, a base principalmente di frutta e verdura, ed evita cibi troppo calorici.