E’ partita la nuova edizione del programma televisivo “Matrimonio a prima vista”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Matrimonio a prima vista 2024: anticipazioni e location

Ieri, 6 marzo 2024, è partita la nona edizione del programma televisivo in onda su Real Time “Matrimonio a prima vista“. Il programma segue le storie di sei single che sono in cerca dell’amore e che arrivano a sposarsi senza conoscere il partner. La sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaratto, sono i tre esperti che seguono i partecipanti, i quali, alla fine del programma, dovranno decidere se restare insieme oppure se separarsi. Le passate edizioni hanno avuto un grande successo, per un programma davvero super intrigante. Per quanto riguarda le novità di questa nona edizione, vediamo i protagonisti che hanno un età più alta rispetto alle passate edizioni e, per la prima volta, tra i concorrenti ci saranno persone che hanno già un matrimonio alle spalle. Ma vediamo adesso di conoscere meglio i protagonisti di questa nona edizione del programma tv.

Matrimonio a prima vista 2024: le coppie

Come abbiamo appena visto, è partita il 6 marzo 2024 la nona stagione del programma televisivo “Matrimonio a prima vista”, che vede protagonisti 6 single che si sposeranno senza conoscere il partner e, alla fine del programma, dovranno decidere se rimanere sposati oppure se divorziare. Ma vediamo adesso chi sono le coppie per questa nona edizione, La prima coppia è formata da:

Enrico: 43 anni di Pistoia, lavora in banca da 20 anni. E’ un uomo sportivo che ama la palestra, il nuoto e la corsa. E’ molto legato alla madre e al fratello e ha da poco perso il padre. Si è sempre trattenuto in amore per paura di soffrire.

43 anni di Pistoia, lavora in banca da 20 anni. E’ un uomo sportivo che ama la palestra, il nuoto e la corsa. E’ molto legato alla madre e al fratello e ha da poco perso il padre. Si è sempre trattenuto in amore per paura di soffrire. Benedetta: 35 anni della provincia di Pistoia ed è responsabile di un punto vendita di articoli sportivi. Ama viaggiare, lo sci e la pallavolo. Ha avuto una lunga convivenza e ha rifiutato una proposta di matrimonio.

La seconda coppia è formata da:

Roberto: 45 anni, vive in provincia di Torino ed è un manager nel campo automobilistico. E’ divorziato e ha un figlio di 21 anni, Samuele, col quale condivide la passione per la palestra.

45 anni, vive in provincia di Torino ed è un manager nel campo automobilistico. E’ divorziato e ha un figlio di 21 anni, Samuele, col quale condivide la passione per la palestra. Stefania: 37 anni, vive in provincia di Torino e lavora come receptionist in un hotel. Sogna di creare una famiglia unita e felice come quella nella quale è cresciuta. Ha una sorella più grande e due nipoti di 14 anni.

La terza coppia è formata da:

Giuseppe: 45 anni, vive ad Alessandria ed è presidente di un centro diurno per disabili. Molto attivo nel volontariato, ama il calcio e fa lo speaker in una radio locale. In passato è già stato sposato.

45 anni, vive ad Alessandria ed è presidente di un centro diurno per disabili. Molto attivo nel volontariato, ama il calcio e fa lo speaker in una radio locale. In passato è già stato sposato. Ilaria: 41 anni, di Milano ed è una consulente di marketing e allevatrice di gatti siberiani. Ama gli animali e la pallavolo e ha poca autostima. Alle spalle ha una storia di 8 anni.

