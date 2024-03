Alcune scene della seconda parte del film “Dune” sono state girate in Italia, ma dove? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Dune parte 2, dov’è stato girato in Italia?

L’attesissima seconda parte del film “Dune”, con Timothèe Chalamet e Zendaya è uscita nei cinema italiani lo scorso 28 febbraio. Molti di voi non sapranno che alcune scene del film sono state girate nel nostro Paese, più precisamente in Veneto, nel comune di Altivole in provincia di Treviso. In questo comune, nella frazione di San Vito, si trova la Tomba Brion, ovvero un complesso funebre scelto come una delle prime location per la registrazione del film. La Tomba Brion, tra l’altro, è uno dei monumenti che fanno parte del Fai, il Fondo Ambiente Italiano e si chiama in questo modo in onore di Giuseppe Brion, un imprenditore del luogo morto nel 1969. E’ stata la moglie dell’imprenditore, Onorina Tomasin Brion, a commissionare l’opera all’architetto veneziano Carlo Scarpa. Il monumento è stato realizzato tra il 1970 e i 1978. Lo stesso architetto è sepolto in questo mausoleo. La Tomba Brion si presenta come un luogo perfetto proprio per i film come quello di Denis Villeneue, in quanto si presta benissimo alle ambientazioni fantascientifiche. Oltre all’Italia, il film è stato girato anche in Norvegia, per l’esattezza nella penisola di Stadlandet, luogo perfetto per il pianeta Caladan, la roccaforte degli Atreides, in Giordania, nel deserto del Wadi Rum, in cui sono girate molte delle scene con protagonisti i Fremen, in Ungheria e in Arabia Saudita, nel deserto di Rub Al-Khali, famoso per le sue impressionanti dune.

Dune parte 2: di cosa parla?

“Dune – Parte 2” è il sequel del film campione d’incassi di Denis Villeneuve, che vede tra i protagonisti due dei giovani attori più amati e promettenti del cinema, ovvero Zendaya e Timothèe Chalamet. Il film, ricco di effetti speciali, sta sbancando il botteghino e si appresta a essere uno dei film più visti di questo 2024. La saga è basata sul romanzo di Frank Herbert e racconta di epiche battaglie nel deserto, complotti intergalattici e vermi sotterranei. Nella prima parte del film eravamo rimasti con Paul e sua madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), che si erano uniti ai Fremen nel deserto. Qui Paul incontra la ragazza che vedeva sempre nei suoi sogni, Chani. Nella seconda parte del film, Paul inizierà l’addestramento per sopravvivere nel deserto e finirà per innamorarsi di Chani. Intanto l’imperatore Pasishah e il Barone Harkonnen tenteranno la conquista definitiva di Arrakis, per via della famosa “spezia”. Anche la seconda parte del film promette spettacolo, le scengorafie valgono di per sé il prezzo del biglietto, per uno dei film di fantascienza più spettacolari mai realizzati. Se ancora non avete visto la seconda parte di “Dune”, beh è arrivato il momento di correre al cinema!

