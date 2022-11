È il co-protagonista della miniserie di Canale 5 Con l’aiuto del cielo: Mathieu Spinosi, classe 1990, di professione fa l’attore ma porta avanti anche una forte passione per la musica, in particolare per il violino.

Che cosa sappiamo dell’attore francese? Andiamo alla scoperta della sua vita e della sua carriera professionale.

Mathieu Spinosi: la vita e la carriera dell’attore francese

Nato a Brest sotto il segno dei Gemelli il 6 giugno 1990, Mathieu Spinosi attualmente ha 32 anni. La passione per la musica la eredita dai genitori: da una parte il padre (origine corsa), Jean-Christophe Spinosi, noto violinista e direttore d’orchestra, dall’altra la madre (origine bretone), Françoise Paugam, anch’ella violinista di mestiere.

La musica ha occupato – e occupa ancora oggi – grande parte della sua vita; Spinosi è stato allievo del Cours Florent e membro dell’Ensemble Matheus.

A settembre 2011 ha ottenuto un posto all’interno del Conservatorio nazionale di arti drammatiche.

La sua carriera nel mondo della recitazione ha inizio nel 2008 quando, all’età di 18 anni, recita nella commedia Neuilly sa mère!, seguita dalla serie televisiva Clem sul canale TF1, dove ha vestito i panni di Julien Brimont, un padre di soli 17 anni.

Il passaggio dal piccolo schermo al grande schermo del cinema avviene nel 2015, grazie a Les souvenirs, pellicola firmata da Jean-Paul Rouve.

Un anno dopo, nel 2016, l’attore francese ha ottenuto un ruolo nel film I visitatori 3: Liberté, Egalité, Fraternité, diretto da Jean-marie Poiré in cui ha vestito i panni di Louis Antoine de Saint-Just. Nel 2017, invece, Spinosi entra nel cast di Guyane, la serie televisiva diretta e co prodotta da Kim Chapiron e Philippe Triboit per Canal+.

Tra le altre cose, Mathieu Spinosi ha recitato sia a teatro, sia in cortometraggi. A tal proposito si ricorda il corto Transparence, diretto da Martin Guyot e Ivan Rousseau e uscito nel 2012.

Nel 2019 Mathieu Spinosi entra nel cast di Con l’aiuto del cielo, dove interpreta Clément, un giovane ecclestiastico allevato dai frati che presto farà coppia con Elli Taleb nella risoluzione di misteriosi omicidi. La serie franco-belga è arrivata in Italia su Canale 5 martedì 22 novembre 2022.

Mathieu Spinosi è molto attivo anche sui social network: il suo profilo Instagram (@mathieuspinosioff), infatti, è seguito da 15.6 mila follower per un totale di 69 post pubblicati, in cui è solito mostrare frame di vita quotidiana, paesaggi naturali, frame di lavoro e piccoli spazi dedicati alla famiglia.

A tal proposito, infatti, sappiamo che l’attore 32 enne è il primo di ben cinque figli: ha due fratelli, Ugo e Lorenzo e ha anche due sorelle, Nina ed Emma.

Nonostante la sua presenza attiva sui social media, non si hanno particolari informazioni riguardo la sua vita sentimentale. Su quel fronte, infatti, Mathieu Spinsoi rimane molto riservato e non lascia mai trapelare dettagli e indizi che possano fare pensare a una sua presunta relazione amorosa.

Tra la recitazione e la musica, i due veri motori della sua vita, Spinosi inserisce anche lo sport; è infatti un grande amante del basket, che segue e che pratica.

Non si hanno altre informazioni sulla sua vita privata.