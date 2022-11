Arriva su Canale 5 la nuova serie poliziesca franco-belga: la storia ha come protagonista una detective atea e un seminarista che insieme collaborano per risolvere alcuni casi di omicidio avvolti nel mistero.

Scopriamo meglio tutti i dettagli sulla nuova serie-tv Con l’aiuto del cielo.

Con l’aiuto del cielo: quando esce e dove vederla

La prima puntata di Con l’aiuto del cielo va in onda martedì 22 novembre 2022 su Canale 5 in prima serata, alle ore 21:25 circa.

La nuova serie-tv è disponibile anche in streaming in diretta o on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La trama della serie-tv: di che cosa parla Con l’aiuto del cielo

Con l’aiuto del cielo (titolo originale Prière d’enquêter, ossia Si preda di indagare) è una produzione franco-belga di genere poliziesco.

Le puntate che la compongono sono sei, motivo per il quale il finale di stagione è previsto per il 27 dicembre 2022.

Elli Taleb (interpretata da Sabrina Ouazani) è il capitano di Polizia a Montpellier e sta cercando di risolvere un caso all’interno di un monastero nella campagna occitana. Proprio in tale contesto fa la conoscenza di Clement (interpretato da Mathieu Spinosi), un giovane 33 enne rimasto orfano e allevato dai frati che conosce il mondo grazie agli studi che ha compiuto e i numerosi libri che ha letto.

Lei atea e con tre sorelle a carico, lui un seminarista devoto dal passato misterioso (non sa chi siano i suoi genitori): due persone completamente opposte sul punto di vista personale/di vita, ma molto affini per quanto riguarda l’approccio investigativo. Questa connessione che si va a creare tra i due protagonisti, infatti, sarà altamente preziosa ai fini della risoluzione dei casi.

I due cominciano a indagare insieme su diversi misteriosi omicidi, come il caso della docente universitaria trovata senza vita, o come il caso del cuoco o del capo di un campo scout: riusciranno a trovare la soluzione a tutti i casi che gli si presenteranno davanti?

Il cast della serie-tv

Oltre ai due protagonisti, Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi, il cast di Con l’aiuto del cielo si compone di altri attori e attrici. Tra loro, dunque, è bene citare:

Jérôme Robart: Tenente Frank Gallois

Tenente Frank Gallois Christian Rauth: Mathias

Mathias Myriam el Ghali-Lang: Bérénice

Bérénice Siham Falhoune: Maryam

Maryam Kélia Millera: Noémie

Dov’è stato girato Con l’aiuto del cielo?

La nuova serie franco-belga è stata girata nella bellissima Montepellier, luogo di origine della stessa protagonista, ma non solo. Molte delle riprese si sono svolte a Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac. Più volte si propone anche la vision dell’Abbazia di Santa Maria di Valmagne e il Prieuré Saint-Michel de Grandmont, ex monastero romanico.

Regia di Laurence Katrian, Con l’aiuto del cielo è stata presentata in patria tra la fine del 2019 e l’inizio 2020. Alcune indiscrezioni confermano la messa in produzione di una seconda stagione, composta però da soli due episodi, già andati in onda in Francia nel giugno 2022. Ciò significa che Con l’aiuto del cielo 2 arriverà anche in Italia.

Canale 5 è pronto ad accogliere la nuova serie: Con l’aiuto del cielo vi conquisterà.