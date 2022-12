Quello di Masterchef è uno dei format televisivi di cucina certamente più amati dagli italiani. La dodicesima edizione del programma sta per partire su Sky Uno e su Now TV: al via, infatti, giovedì 15 dicembre 2022. Il trio di giudici composto da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri è già schierato per sgridare, lodare, sostenere o stroncare la corsa al primo posto dei 20 nuovi cuochi amatoriali che ambiscono al titolo di Masterchef Italia.

Masterchef Italia 12: anticipazioni sulla prima puntata e gli extra di questa edizione

Sui social la pagina ufficiale del programma già promettere una cosa per questa nuova edizione: Bruno Barbieri sarà più severo che mai. L’asticella del livello dei cuochi, d’altro canto, si è alzata progressivamente nel corso delle varie edizioni e rende ora necessario un certo talento per spiccare e sopravvivere all’interno del cooking show.

Come sempre andranno prima di tutto in onda i live cooking, dunque la fase di audizioni e scrematura iniziale dello show.

Seguiranno poi le sfide per accedere ufficialmente alla masterclass, dove ritroveremo le classiche sfide del programma (Invention test, pressure test, esterne ecc.). Come sempre, il vincitore riceverà non solo i fondi per lanciare la sua carriera, ma anche la possibilità di pubblicare un primo libro di ricette con Baldini+Castoldi.

Per questa edizione sono previsti però anche tanti approfondimenti: torna il solito appuntamento con Masterchef Magazine alle 1945 tutti i giorni su Sky, ovvero il daily per approfondire la sfida.

Si aggiunge a questo la rubrica A lezione con Prof. Barbieri, dove lo chef si confronterà con alcuni ex concorrenti. Avremo poi Masterchef Family, che approfondirà la vita degli ex concorrenti, Sfida a 4 mani che vedrà protagonisti gli aspiranti chef delle prime edizioni che si cimenteranno in sfide dirette l’uno con l’altro. Insomma, davvero un’esperienza immersiva nel programma!

Masterchef Italia 12: gli ospiti della prima puntata

Per quanto riguarda la prima puntata di Masterchef Italia 12 sappiamo che andrà in onda su Sky Uno (e contemporaneamente su Now TV) giovedì 15 dicembre 2022.

Gli ospiti previsti per la nuova edizione sono tanti, tra volti nuovi e ormai ben noti. Parliamo, ad esempio, dell’immancabile re della pasticceria Iginio Massari, ma anche degli chef stellati Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini. Tutti nomi di altissimo calibro che sapranno illuminare la masterclass, ispirare i nuovi talenti e ammaliare il pubblico da casa.

Non sappiamo ancora esattamente come saranno distribuiti tali ospiti nel corso dello show, sebbene di solito la prova (per lo più tragica) con Iginio Massari sia sempre prevista verso la metà dei live. Per i primi episodi in onda, però, dunque quelli relativi alle audizioni e alle sfide iniziali, possiamo aspettarci che non ci siano ospiti: solitamente il confronto è, in questo primo momento, tra i giudici e gli aspiranti chef e non prevede interventi esterni.

Non resta ora che mettersi comodi e assistere all’inizio della sfida che, come sempre, prevederà nelle prime selezioni anche la possibilità che i tre giudici mettano la propria “firma” su uno dei concorrenti per salvarlo dell’eliminazione. Chi saranno i fortunati?