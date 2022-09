Il cooking show più famoso d'Italia sta per tornare con una nuova edizione: le puntate andranno in onda a partire dal 15 dicembre 2022 fino a marzo 2023.

Il cooking show più famoso d’Italia segna la stagione numero 12: Masterchef Italia continua a fare breccia nel cuore di tantissime persone che tra un piatto e l’altro, rimangono incollate alla televisione per vivere tutte le emozioni che il format, dal 2011, regala.

Quando inizierà dunque la nuova stagione? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Masterchef Italia 12: quando inizia la nuova edizione e dove vederla

Sembrerebbe che anche la nuova edizione 2023 di Masterchef Italia seguirà la tradizione di debutto in tv: con altissima probabilità, infatti, il cooking show potrebbe arrivare su Sky Uno a partire dal 15 dicembre 2022 (o, al più tardi, dal 22 dicembre 2022, ancora non è stato ufficializzato). La tardizione vuole che Masterchef parta a dicembre, dopo X Factor, arrivando verso il mese di marzo.

Masterchef Italia 2023 sarà visibile ogni giovedì in prima serata (21:10) su Sky Uno e in streaming su NOW. Un altro metodo per potere godere della visione del programma, potrebbe essere quello di entrare direttamente nel sito di Sky e accedere alla visione on demand, oppure scaricando l’app Sky Go, che offre anche la visione di tanti altri programmi.

Infine, ma non per importanza, sarà possibile vedere le puntate di Masterchef anche su TV8, ma a distanza di mesi rispetto la messa in onda di dicembre.

Le puntate saranno presumibilmente circa 24, proprio come è stato per l’edizione precedente. Non si hanno molti dettagli riguardo la nuova edizione, perciò bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.

Alcune anticipazioni su Masterchef Italia 12

Stando ai vari rumors circolanti in rete, pare che le registrazioni di Masterchef Italia stiano vedendo la preparazione per le prime prove in esterna: la prima tappa degli apiranti chef si trova a Terni, presso la Cascata delle Marmore. Tutto dovrebbe svolgersi nel Piazzale Byron, con una splendida vista sulla cascata: chi vincerà tra la Brigata Blu e la Brigata Rossa?

Anche i giudici, a quanto pare, sono confermati: saranno dunque Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri coloro che avranno l’importante – e a volte duro – compito di giudicare i piatti, prova dopo prova, fino a decretare il nuovo masterchef Italia!

L’attesa è quasi completamente conclusa e la nuova edizione di uno dei cooking show più seguiti d’Italia sta per fare ritorno, regalando compagnia, risate e tanta, tantissima ispirazione in fatto di cucina e prelibatezze: impossibile non prendere appunti!

Masterchef Italia 11: dove vederla

Ricordiamo infine che l’ultima edizione del cooking show (11esima edizione) è stata vinta da Tracy Eboigbodin, 28enne originaria della Nigeria e cittadina di Verona, che episodio dopo episodio è riuscita a stupire i giudici e a essere temuta da tutti gli altri concorrenti. Episodio dopo episodio, prova dopo prova, Tracy Eboigbodin è riuscita a realizzare il suo sogno più grande: diventare la nuova masterchef Italia 2021.

L’undicesima edizione del cooking show è andata in onda su Sky Uno dal 16 dicembre 2021 al 3 marzo 2022, ma la replica andrà in onda a partire dal 30 settembre 2022 fino al 16 dicembre 2022 su TV8 ogni venerdì sera in prima serata.

Ora non ci resta che aspettare l’inizio della dodicesima edizione: che cosa succederà e chi, tra tutti i concorrenti, riuscirà a conquistare uno dei titoli più ambiti? Lo scopriremo solo vivendo!