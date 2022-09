A distanza di anni, Bruno Barbieri ha confessato di aver avuto una lite pesante con Carlo Cracco dietro le quinte di Masterchef. Anche con l’altro collega Joe Bastianich i rapporti non erano propriamente idilliaci.

Intervistato dal Corriere della Sera, Bruno Barbieri ha fatto una confessione inaspettata. Ai tempi delle prime edizioni di Masterchef ha avuto una pesante lite con il collega Carlo Cracco. Il terzo giudice era Joe Bastianich e anche con lui non c’erano rapporti idilliaci. Il motivo? Lo chef, volto del programma 4 Hotel, ha ammesso che erano “tre galli in un pollaio”. Insomma, tre caratteri impegnativi, che hanno dato del filo da torcere agli autori del talent culinario.

Davanti alle telecamere apparivano abbastanza rilassati, mentre dietro le quinte si lasciavano andare. E’ proprio in un momento di stacco dalla diretta che è andata in scena la lite tra Bruno e Carlo. Barbieri ha raccontato:

“Sembrava sempre di stare su un filo tirato . Non abbiamo mai litigato se non una volta, fortemente, io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole. Ma dopo quindici minuti di casino totale , tutto è tornato ad essere come se non fosse mai successo niente”.

Bruno ha anche sottolineato che con Cracco e Joe non ha mai avuto rapporti fuori dal set.

Completamente diverso il rapporto tra Bruno e gli attuali colleghi Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. Barbieri ha raccontato:

“Sono più ironici e divertenti. (…) Sono stato nel ristorante di Antonino e quel giorno hanno cucinato per me lui e proprio Locatelli. A un certo punto mi sono anche preoccupato del conto. Mi sono detto: se qui mi fanno pagare sono rovinato… Ecco, loro sono bravi bravi. Per me Antonino oggi vale tre stelle, ha una marcia in più”.