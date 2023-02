Masterchef Italia 12: chi sono i finalisti?

Giovedì 23 febbraio 2023 è andata in onda la semifinale di Masterchef Italia 12. Tra prove ed emozioni, sono stati decretati i 4 finalisti del cooking show: la finale va in onda il 2 marzo 2023.

È andata in onda la penultima puntata di Masterchef Italia 12, la tanto attesa semifinale. Il cooking show più famoso d’Italia ha regalato ancora una volta numerose emozioni e non sono mancati colpi di scena. Chi è uscito nel corso della puntata e chi, invece, è riuscito ad arrivare in finale?

Masterchef Italia 12: che cos’è successo nella semifinale?

La semifinale di Masterchef Italia 12 è andata in onda giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 21:15 su Sky Uno. Gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno avuto l’arduo compito di selezionare coloro i quali andranno dritti alla finale del programma.

La semifinale è stata vissuta dai sei concorrenti arrivati alla penultima puntata: Edoardo, Mattia, Sara, Roberto, Hue e Bubu. Durante il corso della puntata, ricchissima di suspense e di prove, come da prassi c’è stato chi è riuscito a proseguire e chi, invece, ha dovuto abbandonare le cucine del programma di cucina.

Alla fine della puntata sono rimasti in quattro ad avere diritto di accedere alla grande finale di giovedì 2 marzo 2023: il vincitore di Masterchef Italia 12 sta per essere decretato.

Il primo eliminato della semifinale è stato Roberto, 34enne di Fombio (Lodi), sportivo e progettista di macchinari per la lavorazione del cioccolato. È lui il primo concorrente che ha dovuto abbandonare le cucine di Masterchef, mentre gli altri cinque si sono cimentati nella famosa prova in esterna.

Questa è stata una prova decisamente difficile: pensate che gli chef hanno avuto la grande occasione di cucinare all’interno di un ristorante stellato ma, come spesso accade nel cooking show, le difficoltà crescono come funghi: per 5 minuti ognuno dei cinque ha dovuto gestire il tutto completamente da solo/sola.

Durante la prova in esterna arriva il colpo di scena: lo chef argentino Mauro Colagreco vede in Bubu un grande lavoro e decide di mandarlo subito in balconata: è lui il primo finalista di Masterchef Italia 12.

Durante il tanto temuto Pressure Test è Hue che per prima conquista la balconata ed entra ufficialmente tra i finalisti del programma insieme a Bubu. Ora la domanda è: Sara o Mattia? La puntata si conclude con l’eliminazione di Sara, che per l’ultima volta abbraccia gli chef e ringrazia tutti per la grande e strepitosa opportunità.

Ed ecco i tre finalisti di Masterchef Italia 12: Edoardo, Bubu, Hue e Mattia.

Coloro che hanno dovuto lasciare la Masterclass a un passo dal sogno sono stati Roberto, uscito dopo un Invention Test troppo ordinato rispetto al suo mood, e Sara, che purtroppo non è riuscita sopravvivere al Pressure Test, la prova ufficiale di eliminazione.

I quattro aspiranti chef non vedono l’ora di battersi nella puntata di giovedì 2 marzo 2023, serata in cui si scoprirà chi, tra loro quattro, si aggiudicherà il titolo di nuovo Masterchef Italia 12.

Dopo essere partiti in 20, ora sono solamente quattro a contendersi il tanto ambito titolo. La sfida è stata lunga, la sfida è stata complessa e altalenante e le emozioni, come sempre, sono salite alle stelle. I giudici hanno visto crescere le potenzialità degli chef, li hanno visti barcollare davanti allo stress, li hanno visti esultare ed essere soddisfatti e la cucina è sempre stata al centro di una grande passione.

Dove vedere la finale di Masterchef Italia 12

La grande finale di Masterchef Italia 12 va in onda giovedì 2 marzo 2023 a partire dalle ore 21:!5 su Sky Uno. Per ora le puntate del cooking show sono disponibili anche su NOW, quindi anche la finale sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma. Con altissima probabilità, inoltre, la 12esima stagione sarà poi mandata in onda anche su TV8, seguendo la tradizione televisiva.