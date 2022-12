Si chiama Antonio Gargiulo ed è soprannominato “Bubu”: è lui uno dei nuovi concorrenti ufficiali di Masterchef Italia 12.

Originario di Vico Equense, Gargiulo è giovanissimo e per lui ha inizio una nuova e splendida avventura dentro le cucine del cooking show.

Antonio Gargiulo: chi è il nuovo concorrente di Masterchef Italia 12

Classe 2003, Antonio Gargiulo ha 19 anni e viene da Vico Equense, in provincia di Napoli. A pochi anni di età, quando ancora è un bambino, Gargiulo si trasferisce in Sardegna con la famiglia, a causa del lavoro del padre, che di professione fa il finanziere.

Il giovane aspirante chef cresce quindi in terra sarda, e fin da piccolo si appassiona di cucina, cominciando a sperimentare tra i fornelli. Tale passione la deve in particolare alle sue nonne; quando Bubu le vede impastare, infornare e cucinare, il suo cuore viene immediatamente rapito e inizia così a studiare libri di cucina.

Con il passare degli anni, però, Antonio Gargiulo cresce e la famiglia lo spinge a intraprendere il percorso universitario. Dopo il diploma, infatti, il giovane Bubu si trasferisce a Roma, dove inizia a studiare presso la facoltà di Scienze Archeologiche.

La sua passione per la cucina però non lo abbandona, ma anzi continua a crescere giorno dopo giorno, tanto da farlo iscrivere ai provini di Masterchef Italia 12 in totale segreto.

Proprio così, Gargiulo fa tutto da solo e si impegna per arrivare davanti ai tre giudici del cooking show il più preparato possibile. Tenuta nascosta la notizia ai genitori, il giovane si presenta ai provini e riesce a superare il provino portandosi a casa i tre “sì” dei giudici.

Antonio Gargiulo è ufficialmente un nuovo concorrente di Masterchef Italia 12.

Antonio “Bubu” Gargiulo a Masterchef Italia 12

Se da una parte la famiglia del giovane non si è mostrata subito “entusiasta” dell’esperienza del figlio a Masterchef Italia 12 (pensano soprattutto alla sua carriera universitaria e al fatto che deve impegnarsi per conseguire la laurea), Bubu è al contrario assai euforico.

Per il provino si è presentato nelle cucine dello show insieme alla fidanzata Eleonora, conosciuta proprio all’università. Lui vuole dimostrare ai genitori che la cucina per lui non è solo un hobby, ma è un’urgenza: Gargiulo vuole dimostrare di non essere una persona che si arrende facilmente.

Durante il provino, il giovane napoletano racconta la sua situazione famigliare e le opinioni contrastanti dei genitori; mentre parla si impegna a cucinare un tipico piatto sardo rivisitato. Il profumo, i sapori e la completezza estetica del piatto convincono tutte e tre i giudici e Gargiulo ottiene tre “sì”, oltre al soprannome Bubu.

Antonio Gargiulo su Instagram

Il giovane aspirante chef è attivo sui social media con il nuovo nome che lo rappresenta: il suo profilo Instagram si chiama infatti @bubugargiulo_masterchef12 ed è seguito da 1047 follower, per un totale di 20 post pubblicati.

I pochi contenuti da lui pubblicati lo mostrano in compagnia della famiglia, ma soprattutto della fidanzata Eleonora. Sicuramente il suo profilo è destinato a crescere ulteriormente, dato il suo ingresso nel programma: in bocca al lupo e buona cucina!