Masterchef 12 è giunto alla quattordicesima puntata. Siamo dunque a metà del percorso, con soli 12 concorrenti rimasti in gara. La cerchia degli aspiranti chef si sta stringendo e le eliminazioni sono sempre più serrate e l’asticella della qualità necessaria per salvarsi continua ad alzarsi.

Masterchef 12: le eliminazioni della puntata di giovedì 27

Giovedì 27 gennaio su Sky uno sono andate in onda la puntata 13 e la puntata 14 di questa stagione. A differenza di alcune puntate precedenti, entrambi gli episodi di questo giovedì sono stati eliminatori, dunque abbiamo due nuovi eliminati di Masterchef 12.

Ricordiamo che fino ad ora sono già usciti di scena: Luciana Battistini, Rachele Rossi, Francesco Girardi, Letizia Borri, Francesca Filippone e Ivana Santomo.

A questa già lunga lista si aggiungono i nuovi eliminati.

A perdere la sfida della black mistery nel corso dell’episodio 13 è stato Giuseppe Carlone, che fin dal principio è stato presentato al pubblico come “Beri Cooper”, un gioco di parole sulla sua somiglianza all’attore Bradley Cooper e la sua provenienza bareste. Il concorrente lascia il gioco e l’amore in bocca soprattutto a “Francescone”, con il quale aveva particolarmente legato e che accusa molto il colpo della solitudine nella masterclass nel corso della puntata successiva.

L’episodio 14 è stato invece incentrato sullo skill test guidato dall’apprezzatissimo chef Jeremy Chan che tuttavia non ha premiato la cucina di Silvia Zummo, che difatti ha dovuto lasciare la classe di Masterchef 12… ma non lo ha fatto certamente in silenzio.

Masterchef 12: un’altra uscita polemica?

Masterchef 12 ha regalato e sta regalando al suo pubblico una buona dose di drama. Le dinamiche interne alla classe sono ormai chiare: i due gruppi che si erano formati all’inizio sono sempre stati schieratissimi e ora la situazione si sta polarizzando contro “Francescone”.

L’uscita di scena più clamorosa e chiacchierata fino a questo momento è stata senza dubbio quella di Francesco Girardi che ha lanciato una frecciata piuttosto diretta ai giudici, chiedendo loro di ricordarsi d’avere davanti degli essere umani prima che degli aspiranti chef. In realtà, sui social è dato per certo che il concorrente fosse infastidito con lo chef ospite e non con il trio formato dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Anche Silvia Zummo, però, ha fatto un po’ di baccano durante l’eliminazione: ha infatti chiaramente detto ai giudici di non essere d’accordo con la decisione presa, che a suo avviso non teneva conto di alcuni aspetti positivi del suo piatto. Nonostante questo e nonostante le critiche mosse a Silvia alle dinamiche spiacevoli di antagonismi interni alla masterclass, Silvia ha speso alcune parole positive elogiando esplicitamente l’attitudine di ogni singolo chef del trio di conduttori.

Nonostante in apparenza, quindi, l’uscita non sia troppo polemica né clamorosa, sui social si è diffusa l’idea che il montaggio sia stato pensato ad hoc per tagliar via delle parti più critiche del discorso di Silvia Zummo verso i giudici. L’aria nella masterclass di quest’anno, insomma, sembra non essere affatto serena e più ci si avvicina alla fine più gli animi vanno scaldandosi…